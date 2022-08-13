Собственная разработка: пехотинцы собрали из трофейной техники артустановку
Суббота, 13 августа 2022, 16:21
Украинские военные собрали самоходную противотанковую артиллерийскую установку из трофейной российской техники.
Источник: Генштаб ВСУ
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Дословно: "Украинские воины демонстрируют свою разработку, собранную из трофейной российской техники.
Армейский тягач МТ-ЛБ + противотанковая пушка МТ-12 "Рапира" = самоходная противотанковая артиллерийская установка".
Детали: В Генштабе отметили, что всю проектную и конструкторскую работу пехотинцы сделали своими силами. Система уже протестирована и находится в зоне боевых действий.
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Также обнародовано видео новой артустановки, снятое в августе этого года в Николаевской области.