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Собственная разработка: пехотинцы собрали из трофейной техники артустановку

Катерина ТищенкоСуббота, 13 августа 2022, 16:21
собранная артиллерийская установка, скриншот видео

Украинские военные собрали самоходную противотанковую артиллерийскую установку из трофейной российской техники.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Украинские воины демонстрируют свою разработку, собранную из трофейной российской техники.

Армейский тягач МТ-ЛБ + противотанковая пушка МТ-12 "Рапира" = самоходная противотанковая артиллерийская установка".

Детали: В Генштабе отметили, что всю проектную и конструкторскую работу пехотинцы сделали своими силами. Система уже протестирована и находится в зоне боевых действий.

Также обнародовано видео новой артустановки, снятое в августе этого года в Николаевской области.

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Темы: Вооруженные силыГенштаб
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