Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Собственная разработка: пехотинцы собрали из трофейной техники артустановку

Катерина ТищенкоСуббота, 13 августа 2022, 16:21
Собственная разработка: пехотинцы собрали из трофейной техники артустановку
собранная артиллерийская установка, скриншот видео

Украинские военные собрали самоходную противотанковую артиллерийскую установку из трофейной российской техники.

Источник: Генштаб ВСУ

Реклама:

Дословно: "Украинские воины демонстрируют свою разработку, собранную из трофейной российской техники.

Армейский тягач МТ-ЛБ + противотанковая пушка МТ-12 "Рапира" = самоходная противотанковая артиллерийская установка".

Детали: В Генштабе отметили, что всю проектную и конструкторскую работу пехотинцы сделали своими силами. Система уже протестирована и находится в зоне боевых действий.

ВИДЕО ДНЯ

Также обнародовано видео новой артустановки, снятое в августе этого года в Николаевской области.

Темы: Вооруженные силыГенштаб
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

Все новости...
Вооруженные силы
Делки хотели продать танковые двигатели для ВСУ втрое дороже рыночной стоимости - СБУ
Наше войско не так велико – Данилов прокомментировал статьи о потерях Украины
ВСУ имеют успех и закрепляются в направлении Новопрокоповки – Генштаб
Последние новости
08:04
Силы обороны уничтожили 920 оккупантов и 27 танков за сутки
08:02
В Германии говорят, что Европа не сможет компенсировать поддержку США для Украины
07:48
Больше всего оккупанты атаковали на Авдеевском направлении − Генштаб
07:40
В Армении прекратили уголовное преследование экс-президента
07:17
Воздушные силы сбили 7 из 8 "Шахедов", которые атаковали Украину
07:10
Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне
06:29
Издание New York Times подало в суд на создателей искусственного интеллекта
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
Все новости...
Реклама: