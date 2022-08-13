Словаччина передала Україні чотири гаубиці Zuzana 2

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь підтвердив передачу Україні чотирьох самохідних гаубиць Zuzana 2.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Словаччина допомагає захистити життя невинних українців! Раді підтвердити, що перші 4 словацькі гаубиці Zuzana знаходяться в руках українських збройних сил і готові до розгортання для захисту від російських агресорів" написав Надь у Twitter.

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Він додав, що ще чотири гаубиці будуть поставлені найближчим часом.

Нагадаємо, 2 червня Україна і Словаччина підписали контракт на постачання восьми самохідних гаубиць Zuzana 2.

Zuzana 2 — це самохідна установка 8x8 на базі попередньої версії Zuzana, калібр 155 мм, але з коротшим стволом. У 2018 році Словаччина замовила 25 установок Zuzana 2, а перші артилерійські машини були передані словацькій армії в липні 2021 року.

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Вони повинні були замінити попередній варіант (16 гармат Zuzana 1), підвищивши вогнездатність словацьких артилеристів. Передача частини з них в Україну може вплинути на план постачання місцевої армії.

Ціна установок не наводиться. Але чотири роки словацька армія також придбала Zuzana 2 і за 25 одиниць тоді було заплачено 172 мільйони євро, тобто близько 7 мільйонів за штуку.