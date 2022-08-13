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Словакия передала Украине четыре гаубицы Zuzana 2

"Европейская правда"Суббота, 13 августа 2022, 17:19
Словакия передала Украине четыре гаубицы Zuzana 2
фото иллюстративное

Министр обороны Словакии Ярослав Надь подтвердил передачу Украине четырех самоходных гаубиц Zuzana 2.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Словакия помогает защитить жизнь невинных украинцев! Рады подтвердить, что первые 4 словацкие гаубицы Zuzana находятся в руках украинских вооруженных сил и готовы к развертыванию для защиты от российских агрессоров", - написал Надь в Twitter.

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Он добавил, что еще четыре гаубицы будут поставлены скоро.

Напомним, 2 июня Украина и Словакия подписали контракт на поставку восьми самоходных гаубиц Zuzana 2.

Zuzana 2 – это самоходная установка 8x8 на базе предыдущей версии Zuzana, калибр 155 мм, но с более коротким стволом. В 2018 году Словакия заказала 25 установок Zuzana 2, а первые артиллерийские машины были переданы словацкой армии в июле 2021 года.

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Они должны были заменить предыдущий вариант (16 орудий Zuzana 1), повысив огнеспособность словацких артиллеристов. Передача части из них в Украину может повлиять на план снабжения местной армии.

Цена установок не приводится. Но четыре года словацкая армия также приобрела Zuzana 2 и за 25 единиц тогда было заплачено 172 миллиона евро, то есть около 7 миллионов за штуку.

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