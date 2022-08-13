Австрійське ЗМІ повідомило про ДТП у Відні нібито за участі п’яних українських дипломатів

В центрі Відня сталася ДТП за участі нібито українських дипломатів – їх авто протаранило автомобіль німецьких туристів, які спинилися на червоне світло.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило видання Kronen Zeitung.

ДТП сталася у п’ятницю вранці на вулиці Рінгштрасе. За словами очевидців, до приїзду поліції в машині винуватця аварії відбулася зміна водія. Коли правоохоронці прибули на місце події, водій просто втік.

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Однак невдовзі авто зупинили. 39-річний водій від алкотесту відмовився. 33-річний пасажир, який, за словами свідків, спочатку був за кермом автомобіля-винуватця ДТП, погодився на перевірку, яка показала результат у 2,32 проміле.

Внаслідок ДТП легкі травми отримали третій пасажир автомобіля-винуватця ДТП (35 років), а також 23-річний водій і троє його пасажирів (23, 27 та 27 років).

"Співпраця з правоохоронцями була обмеженою. І не дивно: як стало відомо Kronen з інсайдерських кіл, ці чоловіки є високопоставленими дипломатами українського посольства" - зазначає видання.

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Офіційно в поліції Відня підтверджують лише те, що водій автомобіля-винуватця аварії дійсно був п’яний.

"Якщо посольство України у Відні за власним бажанням не зніме з підозрюваних дипломатичну недоторканність, то п'яний дебош залишиться юридично безкарним" - пише Kronen Zeitung.