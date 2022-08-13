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Австрийское СМИ сообщило о ДТП в Вене якобы с участием пьяных украинских дипломатов

"Европейская правда"Суббота, 13 августа 2022, 18:54
Австрийское СМИ сообщило о ДТП в Вене якобы с участием пьяных украинских дипломатов
иллюстративное фото

В центре Вены произошло ДТП с участием якобы украинских дипломатов – их авто протаранило автомобиль немецких туристов, остановившихся на красный свет.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило издание Kronen Zeitung.

ДТП произошло в пятницу утром на улице Рингштрассе. По словам очевидцев, до приезда полиции в машине виновника аварии произошла смена водителя. Когда правоохранители прибыли на место происшествия, водитель просто скрылся.

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Однако вскоре авто остановили. 39-летний водитель от алкотеста отказался. 33-летний пассажир, который, по словам свидетелей, сначала был за рулем автомобиля-виновника ДТП, согласился на проверку, показавшую результат в 2,32 промилле.

В результате ДТП легкие травмы получили третий пассажир автомобиля-виновника ДТП (35 лет), а также 23-летний водитель и трое его пассажиров (23, 27 и 27 лет).

"Сотрудничество с правоохранителями было ограниченным. И неудивительно: как стало известно Kronen из инсайдерских кругов, эти мужчины высокопоставленные дипломаты украинского посольства" - отмечает издание.

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Официально в полиции Вены подтверждают лишь то, что водитель автомобиля-виновника аварии действительно был пьян.

"Если посольство Украины в Вене по собственному желанию не снимет с подозреваемых дипломатическую неприкосновенность, то пьяный дебош останется юридически безнаказанным" - пишет Kronen Zeitung.

Темы: Австриядипломатические отношенияДТП
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