МЗС України підтверджує ДТП у Відні за участі імовірно нетверезого дипломата

В МЗС повідомили, що посольство України в Австрії взаємодіє з австрійською поліцією в рамках розслідування ДТП у Відні за участі авто українських дипломатів.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у коментарі речника МЗС Олега Ніколенка на сторінці у Facebook.

Він підтвердив, що ДТП в австрійській столиці сталася за участі автомобіля українського військового аташе.

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За словами Ніколенка, українське посольство взаємодіє із австрійською поліцією та учасниками ДТП.

"Позиція МЗС України чітка: дипломатичний статус не надає право співробітникам українських дипломатичних установ порушувати правила дорожнього руху та наражати інших на небезпеку" - наголосив речник.

"Рішення про подальші кроки щодо учасника ДТП буде ухвалене за підсумками розслідування" - додав він.

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Раніше австрійське видання Kronen Zeitung повідомило про ДТП у Відні нібито за участі п’яних українських дипломатів – їх авто протаранило автомобіль з німецькими туристами, який зупинився на червоне світло.

За словами очевидців, до приїзду поліції в машині винуватця аварії відбулася зміна водія. Чоловік, який, за словами свідків, спочатку був за кермом автомобіля-винуватця ДТП, погодився на алкотест, яка показала результат у 2,32 проміле.