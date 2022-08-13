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МИД Украины подтверждает ДТП в Вене с участием предположительно нетрезвого дипломата

"Европейская правда"Суббота, 13 августа 2022, 19:13
МИД Украины подтверждает ДТП в Вене с участием предположительно нетрезвого дипломата
МИД Украины, фото из Facebook

В МИД сообщили, что посольство Украины в Австрии взаимодействует с австрийской полицией в рамках расследования ДТП в Вене с участием авто украинских дипломатов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Олега Николенко на странице в Facebook.

Он подтвердил, что ДТП в австрийской столице произошло при участии автомобиля украинского военного атташе.

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По словам Николенко, украинское посольство взаимодействует с австрийской полицией и участниками ДТП.

"Позиция МИД Украины четкая: дипломатический статус не дает право сотрудникам украинских дипломатических учреждений нарушать правила дорожного движения и подвергать других опасности" - подчеркнул представитель МИД.

"Решение о дальнейших шагах по участнику ДТП будет принято по итогам расследования" - добавил он.

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Ранее австрийское издание Kronen Zeitung сообщило о ДТП в Вене якобы при участии пьяных украинских дипломатов – их авто протаранило автомобиль с немецкими туристами, остановившимся на красный свет.

По словам очевидцев, до приезда полиции в машине виновника аварии произошла смена водителя. Мужчина, который, по словам свидетелей, сначала был за рулем автомобиля-виновника ДТП, согласился на алкотест, показавший результат в 2,32 промилле.

Темы: АвстрияМИДдипломатические отношенияДТП
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