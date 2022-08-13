Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти в Криму знесли СТО, де відмовилися обслуговувати військове авто – Чубаров

Катерина ТищенкоСубота, 13 серпня 2022, 19:30
Окупанти в Криму знесли СТО, де відмовилися обслуговувати військове авто – Чубаров
місце, де була СТО, фото з Telegram Чубарова

Окупанти в Криму знесли СТО кримських татар, де раніше відмовилися обслуговувати військовий автомобіль росіян.

Джерело: глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у Telegram

Дослівно: "Всі пам'ятають цю нашумілу історію нещодавно в окупованому Криму, коли на станції технічного обслуговування (СТО) відмовилися обслуговувати військовий автомобіль російських окупантів.

Реклама:

Власниками та працівниками цієї СТО були кримські татари. Подія набула широкого резонансу не лише в окупованому Криму, а й за його межами.

Днями зазначену СТО було знесено російськими окупантами внаслідок сфальшованих даних нібито про незаконність її будівництва".

Деталі: Чубаров додав, що після звільнення Криму від російських окупантів винних у незаконному знесення СТО покарають, а її власники отримають компенсацію "за рахунок окупантів і стукачів".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Кримкримські татариокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Усі новини...
Крим
Окупанти заявляють про вибухи в районі Севастопольської бухти
Окупаційний суд залишив без змін вирок кримському татарину за переказ коштів в Україну
Міноборони РФ заявило про нібито збитий безпілотник над Чорним морем
Останні новини
11:19
Євросоюз у понеділок ухвалить 12-й пакет санкцій проти Росії – Politico
11:07
Нафта дорожчає через падіння експорту РФ і побоювань щодо ситуації в Червоному морі
11:06
фотоДвоє російських "воєнкорів" поскаржилися, що їм залили монтажною піною двері в Пітері
10:49
The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади
10:47
відеоМиколаївські морпіхи спалили ворожий "Солнцепьок"
10:44
фотоБіля "Вернадського" вилупилися перші у 2023 році пінгвінята
10:41
відео, фотоРакетний удар по багатоповерхівці: у Запоріжжі затримали коригувальника
10:31
Кремль отримав 1,25 мільярда доларів після відходу західних компаній із РФ – NYT
10:24
Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві
10:20
Економічні умови Китаю у 2024 році покращаться – чиновники
Усі новини...
Реклама: