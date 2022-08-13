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Окупанти в Криму знесли СТО, де відмовилися обслуговувати військове авто – Чубаров

Катерина ТищенкоСубота, 13 серпня 2022, 19:30
місце, де була СТО, фото з Telegram Чубарова

Окупанти в Криму знесли СТО кримських татар, де раніше відмовилися обслуговувати військовий автомобіль росіян.

Джерело: глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у Telegram

Дослівно: "Всі пам'ятають цю нашумілу історію нещодавно в окупованому Криму, коли на станції технічного обслуговування (СТО) відмовилися обслуговувати військовий автомобіль російських окупантів.

Власниками та працівниками цієї СТО були кримські татари. Подія набула широкого резонансу не лише в окупованому Криму, а й за його межами.

Днями зазначену СТО було знесено російськими окупантами внаслідок сфальшованих даних нібито про незаконність її будівництва".

Деталі: Чубаров додав, що після звільнення Криму від російських окупантів винних у незаконному знесення СТО покарають, а її власники отримають компенсацію "за рахунок окупантів і стукачів".

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Теми: Кримкримські татариокупація
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