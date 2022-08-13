Оккупанты в Крыму снесли СТО, где отказались обслуживать военное авто – Чубаров

место, где была СТО, фото из Telegram Чубарова

Оккупанты в Крыму снесли СТО крымских татар, где ранее отказались обслуживать военный автомобиль россиян.

Источник: глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Telegram

Дословно: "Все помнят эту нашумевшую недавно историю в оккупированном Крыму, когда на станции технического обслуживания (СТО) отказались обслуживать военный автомобиль русских оккупантов.

Собственниками и работниками этого СТО были крымские татары. Событие получило широкий резонанс не только в оккупированном Крыму, но и за его пределами.

На днях указанное СТО было снесено русскими оккупантами вследствие сфальсифицированных данных якобы о незаконности его строительства".

Детали: Чубаров добавил, что после освобождения Крыма от русских оккупантов виновные в незаконном сносе СТО понесут наказание, а его собственники получат компенсацию "за счет оккупантов и стукачей".