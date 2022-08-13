Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты в Крыму снесли СТО, где отказались обслуживать военное авто – Чубаров

Катерина ТищенкоСуббота, 13 августа 2022, 19:30
место, где была СТО, фото из Telegram Чубарова

Оккупанты в Крыму снесли СТО крымских татар, где ранее отказались обслуживать военный автомобиль россиян.

Источник: глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Telegram

Дословно: "Все помнят эту нашумевшую недавно историю в оккупированном Крыму, когда на станции технического обслуживания (СТО) отказались обслуживать военный автомобиль русских оккупантов.

Собственниками и работниками этого СТО были крымские татары. Событие получило широкий резонанс не только в оккупированном Крыму, но и за его пределами.

На днях указанное СТО было снесено русскими оккупантами вследствие сфальсифицированных данных якобы о незаконности его строительства".

Детали: Чубаров добавил, что после освобождения Крыма от русских оккупантов виновные в незаконном сносе СТО понесут наказание, а его собственники получат компенсацию "за счет оккупантов и стукачей".

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Крымкрымские татарыоккупация
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Гиркин ехал на войну в Украину, но его задержали в Крыму – российские каналы

Президент рассказал о "хороших новостях" на юге

Пятая часть подразделений РФ в Украине разгромлена – Залужный

МИД Украины подтверждает ДТП в Вене с участием предположительно нетрезвого дипломата

Словакия передала Украине четыре гаубицы Zuzana 2

Кулеба указал, куда обращаться россиянам, огорченным возможным запретом путешествий в Европу

Все новости...
Крым
Гиркин ехал на войну в Украину, но его задержали в Крыму – российские каналы
Война должна закончиться возвращением Крыма и наказанием ее инициаторов – Подоляк
Воздушные силы о взрывах в Крыму: Болезненный удар для России, но взлетная полоса работает
Последние новости
05:41
Мариуполь: Россияне заманивают в город рабочих из РФ, но "кидают" на зарплаты — горсовет
04:49
В Германии из-за санкций застряли десять российских самолетов
04:10
ISW: Россияне увеличивают атаки у Северска, чтобы отвлечь от своих операций на юге
03:20
Неизвестный открыл огонь по автобусу с людьми в Иерусалиме, семеро ранены
02:21
ОК "Юг": ВСУ уничтожили два российских склада в Херсонской области
01:37
Макрон подписал протокол о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО
00:48
Россияне накрыли огнем Никополь
00:13
Украина с новым оружием меняет свою военную стратегию – NYT
23:34
Сумщина: за день более 200 "прилетов", ранен скот
23:06
Гиркин ехал на войну в Украину, но его задержали в Крыму – российские каналы
Все новости...