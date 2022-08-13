ЗСУ збили ще один ворожий безпілотник на Донецькому напрямку
Субота, 13 серпня 2022, 19:55
На Донецькому напрямку українські військові знищили російський безпілотник типу "Орлан-10".
Джерело: командування Повітряних Сил ЗСУ
Дослівно: "Сьогодні, 13 серпня, близько 16.00 години на Донецькому напрямку зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил ЗС України знищено ще один безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10".
Що передувало: Раніше Угруповання об’єднаних сил повідомило, що вранці 13 серпня зенітники ОСУВ Хортиця знищили російський безпілотник Орлан-10.
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