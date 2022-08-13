ЗСУ збили ще один ворожий безпілотник на Донецькому напрямку

На Донецькому напрямку українські військові знищили російський безпілотник типу "Орлан-10".

Джерело: командування Повітряних Сил ЗСУ

Дослівно: "Сьогодні, 13 серпня, близько 16.00 години на Донецькому напрямку зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил ЗС України знищено ще один безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10".

Що передувало: Раніше Угруповання об’єднаних сил повідомило, що вранці 13 серпня зенітники ОСУВ Хортиця знищили російський безпілотник Орлан-10.