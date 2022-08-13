Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ЗСУ збили ще один ворожий безпілотник на Донецькому напрямку

Катерина ТищенкоСубота, 13 серпня 2022, 19:55
ілюстративне фото ООС

На Донецькому напрямку українські військові знищили російський безпілотник типу "Орлан-10".

Джерело: командування Повітряних Сил ЗСУ

Дослівно: "Сьогодні, 13 серпня, близько 16.00 години на Донецькому напрямку зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил ЗС України знищено ще один безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10".

Що передувало: Раніше Угруповання об’єднаних сил повідомило, що вранці 13 серпня зенітники ОСУВ Хортиця знищили російський безпілотник Орлан-10.

ВІДЕО ДНЯ
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Збройні силивійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Гіркін їхав на війну в Україну, але його затримали в Криму – російські канали

Президент розповів про "хороші новини" на півдні

П’ята частина підрозділів РФ в Україні розгромлена – Залужний

МЗС України підтверджує ДТП у Відні за участі імовірно нетверезого дипломата

Словаччина передала Україні чотири гаубиці Zuzana 2

Кулеба вказав, куди звертатись росіянам, засмученим можливою забороною подорожей в ЄС

Усі новини...
Збройні сили
П’ята частина підрозділів РФ в Україні розгромлена – Залужний
Власна розробка: піхотинці зібрали з трофейної техніки артилерійську установку
Бійці ДПСУ знищили вантажівки росіян, які рухалися на іншому березі Сіверського Донця
Останні новини
06:44
Міноборони Естонії: Нам знадобляться ще HIMARS і безпілотники для стримування Росії
05:41
Маріуполь: Росіяни заманюють до міста робітників з РФ, але "кидають" на зарплати — міськрада
04:49
У Німеччині через санкції застрягли десять російських літаків
04:10
ISW: Росіяни збільшують атаки біля Сіверська, щоб відволікти від своїх операцій на півдні
03:20
Невідомий відкрив вогонь по автобусу з людьми в Єрусалимі, семеро поранені
02:21
ОК "Південь": ЗСУ знищили два російські склади на Херсонщині
01:37
Макрон підписав протокол про вступ Швеції та Фінляндії до НАТО
00:48
Росіяни накрили вогнем Нікополь
00:13
Україна з новою зброєю змінює свою військову стратегію – NYT
23:34
Сумщина: за день понад 200 "прильотів", поранено худобу
Усі новини...