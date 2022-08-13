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ЗСУ збили ще один ворожий безпілотник на Донецькому напрямку

Катерина ТищенкоСубота, 13 серпня 2022, 19:55
ЗСУ збили ще один ворожий безпілотник на Донецькому напрямку
ілюстративне фото ООС

На Донецькому напрямку українські військові знищили російський безпілотник типу "Орлан-10".

Джерело: командування Повітряних Сил ЗСУ

Дослівно: "Сьогодні, 13 серпня, близько 16.00 години на Донецькому напрямку зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил ЗС України знищено ще один безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10".

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Що передувало: Раніше Угруповання об’єднаних сил повідомило, що вранці 13 серпня зенітники ОСУВ Хортиця знищили російський безпілотник Орлан-10.

Теми: Збройні силивійна
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