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ВСУ сбили еще один вражеский беспилотник на Донецком направлении

Катерина ТищенкоСуббота, 13 августа 2022, 19:55
иллюстративное фото ООС

На Донецком направлении украинские военные уничтожили российский беспилотник типа "Орлан-10".

Источник: командование Воздушных Сил ВСУ

Дословно: "Сегодня, 13 августа, около 16.00 на Донецком направлении зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил ВС Украины уничтожен еще один беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10"".

Что предшествовало: Ранее Группировка объединенных сил сообщила, что утром 13 августа зенитчики ОСУВ Хортица уничтожили российский беспилотник "Орлан-10".

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Темы: Вооруженные силывойна
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