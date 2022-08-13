ВСУ сбили еще один вражеский беспилотник на Донецком направлении

На Донецком направлении украинские военные уничтожили российский беспилотник типа "Орлан-10".

Источник: командование Воздушных Сил ВСУ

Дословно: "Сегодня, 13 августа, около 16.00 на Донецком направлении зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил ВС Украины уничтожен еще один беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10"".

Что предшествовало: Ранее Группировка объединенных сил сообщила, что утром 13 августа зенитчики ОСУВ Хортица уничтожили российский беспилотник "Орлан-10".