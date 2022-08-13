Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

П’ята частина підрозділів РФ в Україні розгромлена – Залужний

Катерина ТищенкоСубота, 13 серпня 2022, 20:08
П’ята частина підрозділів РФ в Україні розгромлена – Залужний
розбита техніка окупантів, фото Генштабу ЗСУ

ЗСУ розгромили п’яту частину підрозділів російських військ, залучених до війни в Україні.

Джерело: головнокомандувач Збройних Сил Валерій Залужний за підсумками розмови з головою об’єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі

Дослівно: "Під час сьогоднішньої телефонної розмови в черговий раз звірили оцінки втрат росіян у цій війні.

Реклама:

Ми відзначаємо, що противник несе значні втрати, передусім у живій силі – пʼята частина підрозділів ЗС РФ, залучених до бойових дій в Україні, розгромлена".

Деталі: Залужний також поінформував Міллі про те, що активні бойові дії сьогодні тривають на 1300 км фронту.

"Ми дуже потребуємо посилення артилерійського вогню – я знову звернувся з цим до наших партнерів", – зазначив головнокомандувач ЗСУ.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Збройні силиСШАвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Усі новини...
Керівний склад окупантів тікає на лівий берег Дніпра – Кім
У Маріуполі пролунав потужний вибух, радник мера назвав причину
В окупованій Новій Каховці пролунали потужні вибухи – ЗМІ
Росіяни вдарили по Миколаєву, ракета розірвалася біля будинку
Останні новини
11:19
Євросоюз у понеділок ухвалить 12-й пакет санкцій проти Росії – Politico
11:07
Нафта дорожчає через падіння експорту РФ і побоювань щодо ситуації в Червоному морі
11:06
фотоДвоє російських "воєнкорів" поскаржилися, що їм залили монтажною піною двері в Пітері
10:49
The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади
10:47
відеоМиколаївські морпіхи спалили ворожий "Солнцепьок"
10:44
фотоБіля "Вернадського" вилупилися перші у 2023 році пінгвінята
10:41
відео, фотоРакетний удар по багатоповерхівці: у Запоріжжі затримали коригувальника
10:31
Кремль отримав 1,25 мільярда доларів після відходу західних компаній із РФ – NYT
10:24
Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві
10:20
Економічні умови Китаю у 2024 році покращаться – чиновники
Усі новини...
Реклама: