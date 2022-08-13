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Пятая часть подразделений РФ в Украине разгромлена – Залужный

Катерина ТищенкоСуббота, 13 августа 2022, 20:08
разбитая техника оккупантов, фото Генштаба ВСУ

ВСУ разгромили пятую часть подразделений российских войск, вовлеченных в войну в Украине.

Источник: главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный по итогам разговора с председателем объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли

Дословно: "Во время сегодняшнего телефонного разговора в очередной раз сверили оценки потерь россиян в этой войне.

Мы отмечаем, что противник несет значительные потери, прежде всего в живой силе – пятая часть подразделений ВС РФ, вовлеченных в боевые действия в Украине, разгромлена".

Детали: Залужный также проинформировал Милли о том, что активные боевые действия сегодня продолжаются на 1300 км фронта.

"Мы очень нуждаемся в усилении артиллерийского огня – я снова обратился с этим к нашим партнерам", – отметил главнокомандующий ВСУ.

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Темы: Вооруженные силыСШАвойна
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