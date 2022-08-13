Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Пятая часть подразделений РФ в Украине разгромлена – Залужный

Катерина ТищенкоСуббота, 13 августа 2022, 20:08
Пятая часть подразделений РФ в Украине разгромлена – Залужный
разбитая техника оккупантов, фото Генштаба ВСУ

ВСУ разгромили пятую часть подразделений российских войск, вовлеченных в войну в Украине.

Источник: главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный по итогам разговора с председателем объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли

Дословно: "Во время сегодняшнего телефонного разговора в очередной раз сверили оценки потерь россиян в этой войне.

Реклама:

Мы отмечаем, что противник несет значительные потери, прежде всего в живой силе – пятая часть подразделений ВС РФ, вовлеченных в боевые действия в Украине, разгромлена".

Детали: Залужный также проинформировал Милли о том, что активные боевые действия сегодня продолжаются на 1300 км фронта.

"Мы очень нуждаемся в усилении артиллерийского огня – я снова обратился с этим к нашим партнерам", – отметил главнокомандующий ВСУ.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Вооруженные силыСШАвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

Все новости...
Руководящий состав оккупантов перемещается на левый берег Днепра – Ким
В Мариуполе раздался мощный взрыв, советник мэра назвал причину
В оккупированной Новой Каховке прогремели мощные взрывы – СМИ
Россияне ударили по Николаеву, ракета разорвалась возле дома
Последние новости
08:04
Силы обороны уничтожили 920 оккупантов и 27 танков за сутки
08:02
В Германии говорят, что Европа не сможет компенсировать поддержку США для Украины
07:48
Больше всего оккупанты атаковали на Авдеевском направлении − Генштаб
07:40
В Армении прекратили уголовное преследование экс-президента
07:17
Воздушные силы сбили 7 из 8 "Шахедов", которые атаковали Украину
07:10
Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне
06:29
Издание New York Times подало в суд на создателей искусственного интеллекта
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
Все новости...
Реклама: