Пятая часть подразделений РФ в Украине разгромлена – Залужный

ВСУ разгромили пятую часть подразделений российских войск, вовлеченных в войну в Украине.

Источник: главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный по итогам разговора с председателем объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли

Дословно: "Во время сегодняшнего телефонного разговора в очередной раз сверили оценки потерь россиян в этой войне.

Мы отмечаем, что противник несет значительные потери, прежде всего в живой силе – пятая часть подразделений ВС РФ, вовлеченных в боевые действия в Украине, разгромлена".

Детали: Залужный также проинформировал Милли о том, что активные боевые действия сегодня продолжаются на 1300 км фронта.

"Мы очень нуждаемся в усилении артиллерийского огня – я снова обратился с этим к нашим партнерам", – отметил главнокомандующий ВСУ.