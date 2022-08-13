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У Франції зупинили поширення масштабної пожежі поблизу Бордо

"Європейська правда"Субота, 13 серпня 2022, 21:01

Пожежникам вдалося зупинити поширення "монструозної" пожежі на південному заході Франції, що дозволило владі знову відкрити ділянку шосе для руху напередодні напружених вихідних.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

"Пожежа не поширилася за ніч завдяки використаним значним засобам", — заявив місцевий префект у суботу.

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Підкріплення з усієї Європи допомогло місцевим пожежникам подолати пожежу, яка з вівторка спустошила ліси у французькому регіоні Жиронда та змусила 10 000 людей залишити свої домівки. Останніми днями вогонь підсилювався вітром і спекотною температурою до 40 за Цельсієм.

Південний захід Франції вже постраждав від пожеж у липні, які знищили понад 20 000 гектарів лісу та тимчасово змусили майже 40 000 людей покинути свої домівки.

Послідовні хвилі спеки викликали лісові пожежі по всій Європі цього літа, привернувши увагу до ризиків зміни клімату.

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Очікується, що в суботу ввечері через Францію пронесуться шторми, що призведе до зниження температури.

Зусилля понад тисячі французьких пожежників підтримували сотні пожежників з усієї Європи, а також вантажівки та літаки з гідробомбами, які продовжували прибувати в суботу.

Сотні пожежників також борються з пожежами на півночі в Бретані, де вогонь охопив 400 гектарів, а також у регіоні Юра на сході, де згоріло понад 500 гектарів.

За даними Європейської інформаційної системи про лісові пожежі, цього року у Франції згоріло понад 60 000 гектарів, що в шість разів перевищує середньорічний показник за період 2006-2021 років.

Теми: Франція
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