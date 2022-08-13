Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Франції зупинили поширення масштабної пожежі поблизу Бордо

"Європейська правда"Субота, 13 серпня 2022, 21:01

Пожежникам вдалося зупинити поширення "монструозної" пожежі на південному заході Франції, що дозволило владі знову відкрити ділянку шосе для руху напередодні напружених вихідних.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

"Пожежа не поширилася за ніч завдяки використаним значним засобам", — заявив місцевий префект у суботу.

Підкріплення з усієї Європи допомогло місцевим пожежникам подолати пожежу, яка з вівторка спустошила ліси у французькому регіоні Жиронда та змусила 10 000 людей залишити свої домівки. Останніми днями вогонь підсилювався вітром і спекотною температурою до 40 за Цельсієм.

Південний захід Франції вже постраждав від пожеж у липні, які знищили понад 20 000 гектарів лісу та тимчасово змусили майже 40 000 людей покинути свої домівки.

Послідовні хвилі спеки викликали лісові пожежі по всій Європі цього літа, привернувши увагу до ризиків зміни клімату.

Очікується, що в суботу ввечері через Францію пронесуться шторми, що призведе до зниження температури.

ВІДЕО ДНЯ

Зусилля понад тисячі французьких пожежників підтримували сотні пожежників з усієї Європи, а також вантажівки та літаки з гідробомбами, які продовжували прибувати в суботу.

Сотні пожежників також борються з пожежами на півночі в Бретані, де вогонь охопив 400 гектарів, а також у регіоні Юра на сході, де згоріло понад 500 гектарів.

За даними Європейської інформаційної системи про лісові пожежі, цього року у Франції згоріло понад 60 000 гектарів, що в шість разів перевищує середньорічний показник за період 2006-2021 років.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Франція
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Україна з новою зброєю змінює свою військову стратегію – NYT

Гіркін їхав на війну в Україну, але його затримали в Криму – російські канали

Президент розповів про "хороші новини" на півдні

П’ята частина підрозділів РФ в Україні розгромлена – Залужний

МЗС України підтверджує ДТП у Відні за участі імовірно нетверезого дипломата

Словаччина передала Україні чотири гаубиці Zuzana 2

Усі новини...
Франція
У Франції не можуть приборкати масштабні лісові пожежі, не виключають підпал
В аеропорту Парижа поліція застрелила озброєного ножем безхатька
У Франції заборонили громадянам Росії відвідувати Венсенський замок
Останні новини
07:55
РФ вночі гатила по Дніпропетровщині, в Марганці поранений чоловік
07:25
Зведення Генштабу: Росіяни проривали оборону на Слов'янському напрямку, та безуспішно
06:44
Міноборони Естонії: Нам знадобляться ще HIMARS і безпілотники для стримування Росії
05:41
Маріуполь: Росіяни заманюють до міста робітників з РФ, але "кидають" на зарплати — міськрада
04:49
У Німеччині через санкції застрягли десять російських літаків
04:10
ISW: Росіяни збільшують атаки біля Сіверська, щоб відволікти від своїх операцій на півдні
03:20
Невідомий відкрив вогонь по автобусу з людьми в Єрусалимі, семеро поранені
02:21
ОК "Південь": ЗСУ знищили два російські склади на Херсонщині
01:37
Макрон підписав протокол про вступ Швеції та Фінляндії до НАТО
00:48
Росіяни накрили вогнем Нікополь
Усі новини...