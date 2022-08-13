Во Франции остановили распространение масштабного пожара вблизи Бордо

Пожарным удалось остановить распространение "монструозного" пожара на юго-западе Франции, что позволило властям вновь открыть участок шоссе для движения в преддверии напряженных выходных.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

"Пожар не распространился за ночь благодаря использованным значительным средствам", - заявил местный префект в субботу.

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Подкрепление со всей Европы помогло местным пожарным преодолеть пожар, который со вторника опустошил леса во французском регионе Жиронда и заставил 10 000 человек покинуть свои дома. В последние дни огонь усиливался ветром и жаркой температурой до 40 по Цельсию.

Юго-запад Франции уже пострадал от пожаров в июле, которые уничтожили более 20 000 гектаров леса и временно заставили почти 40 000 человек покинуть свои дома.

Последовательные волны жары вызвали лесные пожары по всей Европе этим летом, привлекая внимание к рискам изменения климата.

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Ожидается, что в субботу вечером через Францию ​​пройдут штормы, что приведет к снижению температуры.

Усилия более тысячи французских пожарных поддерживали сотни пожарных со всей Европы, а также грузовики и самолеты с гидробомбами, которые продолжали прибывать в субботу.

Сотни пожарных также борются с пожарами на севере Бретани, где огонь охватил 400 гектаров, а также в регионе Юра на востоке, где сгорело более 500 гектаров.

По данным Европейской информационной системы о лесных пожарах, в этом году во Франции сгорело более 60 000 гектаров, что в шесть раз превышает среднегодовой показатель за период 2006-2021 годов.