Росіяни вдарили по Миколаєву, ракета розірвалася біля будинку

Російські війська у суботу ввечері завдали ракетного удару по Миколаєву, відомо про одного пораненого.

Джерело: мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у Telegram, Суспільне

Дослівно: "Близько 8 вечора Миколаїв обстріляли. В одному з районів ракета розірвалась біля житлового будинку.

З’ясовуємо наслідки. Наразі відомо про одного пораненого".

Деталі: Раніше Суспільне повідомило, що повітряну тривогу в Миколаєві оголосили після вибухів.