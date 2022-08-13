Росіяни вдарили по Миколаєву, ракета розірвалася біля будинку
Субота, 13 серпня 2022, 21:12
Російські війська у суботу ввечері завдали ракетного удару по Миколаєву, відомо про одного пораненого.
Джерело: мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у Telegram, Суспільне
Дослівно: "Близько 8 вечора Миколаїв обстріляли. В одному з районів ракета розірвалась біля житлового будинку.
З’ясовуємо наслідки. Наразі відомо про одного пораненого".
Деталі: Раніше Суспільне повідомило, що повітряну тривогу в Миколаєві оголосили після вибухів.
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