Россияне ударили по Николаеву, ракета разорвалась возле дома
Суббота, 13 августа 2022, 21:12
Российские войска в субботу вечером нанесли ракетный удар по Николаеву, известно об одном раненом.
Источник: мэр Николаева Александр Сенкевич в Telegram, Суспільне
Дословно: "Около 8 вечера Николаев обстреляли. В одном из районов ракета разорвалась возле жилого дома.
Выясняем последствия. Пока известно об одном раненом".
Детали: Ранее Суспільне сообщило, что воздушную тревогу в Николаеве объявили после взрывов.
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