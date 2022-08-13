Россияне ударили по Николаеву, ракета разорвалась возле дома

Российские войска в субботу вечером нанесли ракетный удар по Николаеву, известно об одном раненом.

Источник: мэр Николаева Александр Сенкевич в Telegram, Суспільне

Дословно: "Около 8 вечера Николаев обстреляли. В одном из районов ракета разорвалась возле жилого дома.

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Выясняем последствия. Пока известно об одном раненом".

Детали: Ранее Суспільне сообщило, что воздушную тревогу в Николаеве объявили после взрывов.