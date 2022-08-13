Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Відмовників просто вал: розвідка перехопила розмову окупанта

Катерина ТищенкоСубота, 13 серпня 2022, 21:52
скріншот відео ГУР

Російський окупант у перехопленій розмові скаржиться на велику кількість відмовників серед російських військових, які вторглися в Україну.

Джерело: перехоплення, оприлюднене Головним управлінням розвідки Міноборони

Пряма мова: "У мене від взводу залишилося 11 людей, має бути 30. У нас батальйон 320 осіб, нас – 52. Не тільки поранені та вбиті, відмовників… просто вал".

Деталі: Російський військовий, перебуваючи в Харківській області, розповідає про стан набору до збройних сил окупантів, відзначаючи, що після зняття обмежень на відбір туди почала надходити лише одна "шваль".

Під час розмови також обговорюється географія солдатів збройних РФ, які є у підрозділі, виділяючи при цьому відсутність людей з окупованого Криму.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: розвідкавійнаРосія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Україна з новою зброєю змінює свою військову стратегію – NYT

Гіркін їхав на війну в Україну, але його затримали в Криму – російські канали

Президент розповів про "хороші новини" на півдні

П’ята частина підрозділів РФ в Україні розгромлена – Залужний

МЗС України підтверджує ДТП у Відні за участі імовірно нетверезого дипломата

Словаччина передала Україні чотири гаубиці Zuzana 2

Усі новини...
розвідка
Росіяни стріляють в бік ЗАЕС, енергодарців просять не виходити на вулиці – мер
Британська розвідка розповіла, від чого залежатиме витривалість росіян на Херсонщині
Кремль проводить приховану "промислову мобілізацію" – ГУР
Останні новини
09:02
ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів та понад два десятки техніки
08:44
Трасс випереджає свого суперника за посаду прем'єра Британії на 22% – опитування
08:29
інфографікаРосіяни вбили двох цивільних, ще десятьох поранили за добу на Донеччині
07:55
РФ вночі гатила по Дніпропетровщині, в Марганці поранений чоловік
07:25
Зведення Генштабу: Росіяни проривали оборону на Слов'янському напрямку, та безуспішно
06:44
Міноборони Естонії: Нам знадобляться ще HIMARS і безпілотники для стримування Росії
05:41
Маріуполь: Росіяни заманюють до міста робітників з РФ, але "кидають" на зарплати — міськрада
04:49
У Німеччині через санкції застрягли десять російських літаків
04:10
ISW: Росіяни збільшують атаки біля Сіверська, щоб відволікти від своїх операцій на півдні
03:20
Невідомий відкрив вогонь по автобусу з людьми в Єрусалимі, семеро поранені
Усі новини...