Відмовників просто вал: розвідка перехопила розмову окупанта

Російський окупант у перехопленій розмові скаржиться на велику кількість відмовників серед російських військових, які вторглися в Україну.

Джерело: перехоплення, оприлюднене Головним управлінням розвідки Міноборони

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Пряма мова: "У мене від взводу залишилося 11 людей, має бути 30. У нас батальйон 320 осіб, нас – 52. Не тільки поранені та вбиті, відмовників… просто вал".

Деталі: Російський військовий, перебуваючи в Харківській області, розповідає про стан набору до збройних сил окупантів, відзначаючи, що після зняття обмежень на відбір туди почала надходити лише одна "шваль".

Під час розмови також обговорюється географія солдатів збройних РФ, які є у підрозділі, виділяючи при цьому відсутність людей з окупованого Криму.