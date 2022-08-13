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Отказников просто вал: разведка перехватила разговор оккупанта

Катерина ТищенкоСуббота, 13 августа 2022, 21:52
Отказников просто вал: разведка перехватила разговор оккупанта
скриншот видео ГУР

Российский оккупант в перехваченном разговоре жалуется на большое количество отказников среди российских военных, вторгшихся в Украину.

Источник: перехват, обнародованный Главным управлением разведки Минобороны

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Прямая речь: "У меня от взвода осталось 11 человек, должно быть 30. У нас батальон 320 человек, нас – 52. Не только раненые и убитые, отказников… просто вал".

Детали: Российский военный, находясь в Харьковской области, рассказывает о состоянии набора в вооруженные силы оккупантов, отмечая, что после снятия ограничений на отбор туда начала поступать только одна "шваль".

В ходе беседы также обсуждается география солдат вооруженных РФ, находящихся в подразделении, выделяя при этом отсутствие людей из оккупированного Крыма.

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Темы: разведкавойнаРосcия
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