Отказников просто вал: разведка перехватила разговор оккупанта

Российский оккупант в перехваченном разговоре жалуется на большое количество отказников среди российских военных, вторгшихся в Украину.

Источник: перехват, обнародованный Главным управлением разведки Минобороны

Прямая речь: "У меня от взвода осталось 11 человек, должно быть 30. У нас батальон 320 человек, нас – 52. Не только раненые и убитые, отказников… просто вал".

Детали: Российский военный, находясь в Харьковской области, рассказывает о состоянии набора в вооруженные силы оккупантов, отмечая, что после снятия ограничений на отбор туда начала поступать только одна "шваль".

В ходе беседы также обсуждается география солдат вооруженных РФ, находящихся в подразделении, выделяя при этом отсутствие людей из оккупированного Крыма.