Отказников просто вал: разведка перехватила разговор оккупанта
Суббота, 13 августа 2022, 21:52
Российский оккупант в перехваченном разговоре жалуется на большое количество отказников среди российских военных, вторгшихся в Украину.
Источник: перехват, обнародованный Главным управлением разведки Минобороны
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Прямая речь: "У меня от взвода осталось 11 человек, должно быть 30. У нас батальон 320 человек, нас – 52. Не только раненые и убитые, отказников… просто вал".
Детали: Российский военный, находясь в Харьковской области, рассказывает о состоянии набора в вооруженные силы оккупантов, отмечая, что после снятия ограничений на отбор туда начала поступать только одна "шваль".
В ходе беседы также обсуждается география солдат вооруженных РФ, находящихся в подразделении, выделяя при этом отсутствие людей из оккупированного Крыма.
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