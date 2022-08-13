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Нові санкції мають блокувати атомну галузь Росії – Зеленський

Катерина ТищенкоСубота, 13 серпня 2022, 22:09
Нові санкції мають блокувати атомну галузь Росії – Зеленський
Володимир Зеленський, фото ОП

Україна і партнери наполягатимуть на тому, щоб нові санкції проти Росії блокували атомну галузь країни-агресора.

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні

Пряма мова: "Окупанти намагаються надзвичайно цинічно залякувати людей, використовуючи Запорізьку атомну станцію. Вони фактично прикриваються станцією, щоб обстрілювати Нікополь і Марганець. Вони влаштовують постійні провокації з обстрілами території АЕС і намагаються нагнати на цей напрямок свої додаткові сили, щоб іще більше шантажувати нашу державу та весь вільний світ.

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Якщо хтось там у Росії думає, що їм це щось може дати, то вони помиляються. Російський шантаж тільки мобілізує ще більше глобальних зусиль для протистояння терору. Кожен день перебування російського контингенту на території Запорізької АЕС та в сусідніх районах нашої держави настільки збільшує радіаційну загрозу для Європи, що навіть у пікові моменти протистояння в часи холодної війни такого не було.

Звичайно, на це має бути потужна реакція. Українські дипломати й представники держав-партнерів зроблять усе, щоб нові санкції проти Росії обов’язково блокували російську атомну галузь".

Деталі: Зеленський також наголосив, що всі посадовці держави-терориста, а також ті, хто їм допомагає в цій "шантажистській операції з атомною станцією", мають відповідати в міжнародному суді.

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"А кожен російський військовий, який або стріляє по станції, або стріляє, прикриваючись станцією, повинен розуміти, що стає особливою мішенню для нашої розвідки, для наших спецслужб, для нашої армії", - додав президент.

Теми: ЗеленськийсанкціїРосіяЗАЕС
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