Новые санкции должны блокировать атомную отрасль России – Зеленский

Украина и партнеры будут настаивать на том, чтобы новые санкции против России блокировали атомную отрасль страны-агрессора.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении

Прямая речь: "Оккупанты пытаются чрезвычайно цинично запугивать людей, используя Запорожскую атомную станцию. Они фактически прикрываются станцией, чтобы обстреливать Никополь и Марганец. Они устраивают постоянные провокации с обстрелами территории АЭС и пытаются нагнать на это направление свои дополнительные силы, чтобы еще больше шантажировать наше государство и весь свободный мир.

Если кто-то там в России думает, что им это может дать, то они ошибаются. Российский шантаж только мобилизует еще больше глобальных усилий по противостоянию террору. Каждый день пребывания российского контингента на территории Запорожской АЭС и соседних районах нашего государства настолько увеличивает радиационную угрозу для Европы, что даже в пиковые моменты противостояния во времена холодной войны такого не было.

Конечно, на это должна быть сильная реакция. Украинские дипломаты и представители государств-партнеров сделают все, чтобы новые санкции против России обязательно блокировали российскую атомную отрасль".

Детали: Зеленский также отметил, что все чиновники государства-террориста, а также те, кто им помогает в этой "шантажистской операции с атомной станцией", должны отвечать в международном суде.

"А каждый российский военный, который либо стреляет по станции, либо стреляет, прикрываясь станцией, должен понимать, что становится особой мишенью для нашей разведки, для наших спецслужб, для нашей армии", - добавил президент.