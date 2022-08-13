Новые санкции должны блокировать атомную отрасль России – Зеленский

Украина и партнеры будут настаивать на том, чтобы новые санкции против России блокировали атомную отрасль страны-агрессора.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении

Прямая речь: "Оккупанты пытаются чрезвычайно цинично запугивать людей, используя Запорожскую атомную станцию. Они фактически прикрываются станцией, чтобы обстреливать Никополь и Марганец. Они устраивают постоянные провокации с обстрелами территории АЭС и пытаются нагнать на это направление свои дополнительные силы, чтобы еще больше шантажировать наше государство и весь свободный мир.

Реклама:

Если кто-то там в России думает, что им это может дать, то они ошибаются. Российский шантаж только мобилизует еще больше глобальных усилий по противостоянию террору. Каждый день пребывания российского контингента на территории Запорожской АЭС и соседних районах нашего государства настолько увеличивает радиационную угрозу для Европы, что даже в пиковые моменты противостояния во времена холодной войны такого не было.

Конечно, на это должна быть сильная реакция. Украинские дипломаты и представители государств-партнеров сделают все, чтобы новые санкции против России обязательно блокировали российскую атомную отрасль".

Детали: Зеленский также отметил, что все чиновники государства-террориста, а также те, кто им помогает в этой "шантажистской операции с атомной станцией", должны отвечать в международном суде.

ВИДЕО ДНЯ

"А каждый российский военный, который либо стреляет по станции, либо стреляет, прикрываясь станцией, должен понимать, что становится особой мишенью для нашей разведки, для наших спецслужб, для нашей армии", - добавил президент.