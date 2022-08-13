Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Новые санкции должны блокировать атомную отрасль России – Зеленский

Катерина ТищенкоСуббота, 13 августа 2022, 22:09
Владимир Зеленский, фото ОП

Украина и партнеры будут настаивать на том, чтобы новые санкции против России блокировали атомную отрасль страны-агрессора.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении

Прямая речь: "Оккупанты пытаются чрезвычайно цинично запугивать людей, используя Запорожскую атомную станцию. Они фактически прикрываются станцией, чтобы обстреливать Никополь и Марганец. Они устраивают постоянные провокации с обстрелами территории АЭС и пытаются нагнать на это направление свои дополнительные силы, чтобы еще больше шантажировать наше государство и весь свободный мир.

Если кто-то там в России думает, что им это может дать, то они ошибаются. Российский шантаж только мобилизует еще больше глобальных усилий по противостоянию террору. Каждый день пребывания российского контингента на территории Запорожской АЭС и соседних районах нашего государства настолько увеличивает радиационную угрозу для Европы, что даже в пиковые моменты противостояния во времена холодной войны такого не было.

Конечно, на это должна быть сильная реакция. Украинские дипломаты и представители государств-партнеров сделают все, чтобы новые санкции против России обязательно блокировали российскую атомную отрасль".

Детали: Зеленский также отметил, что все чиновники государства-террориста, а также те, кто им помогает в этой "шантажистской операции с атомной станцией", должны отвечать в международном суде.

"А каждый российский военный, который либо стреляет по станции, либо стреляет, прикрываясь станцией, должен понимать, что становится особой мишенью для нашей разведки, для наших спецслужб, для нашей армии", - добавил президент.

ВИДЕО ДНЯ
Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: ЗеленскийсанкцииРосcияЗАЭС
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Украина с новым оружием меняет свою военную стратегию – NYT

Гиркин ехал на войну в Украину, но его задержали в Крыму – российские каналы

Президент рассказал о "хороших новостях" на юге

Пятая часть подразделений РФ в Украине разгромлена – Залужный

МИД Украины подтверждает ДТП в Вене с участием предположительно нетрезвого дипломата

Словакия передала Украине четыре гаубицы Zuzana 2

Все новости...
Зеленский
Разблокировка портов позволила снизить остроту продовольственного кризиса – Зеленский
Президент рассказал о "хороших новостях" на юге
Зеленский призвал ЕС к визовым ограничениям для россиян: Европа – не супермаркет
Последние новости
09:02
ВСУ ликвидировали еще 150 оккупантов и два десятка техники
08:44
Трасс опережает своего соперника за должность премьера Британии на 22% – опрос
08:29
инфографикаРоссияне убили двух гражданских, еще десятерых ранили за сутки на Донетчине
07:55
РФ ночью гатила по Днепропетровщине, в Марганце ранен мужчина
07:25
Сводка Генштаба: Россияне прорывали оборону на Славянском направлении, но безуспешно
06:44
Минобороны Эстонии: Нам понадобятся еще HIMARS и беспилотники для сдерживания России
05:41
Мариуполь: Россияне заманивают в город рабочих из РФ, но "кидают" на зарплаты — горсовет
04:49
В Германии из-за санкций застряли десять российских самолетов
04:10
ISW: Россияне увеличивают атаки у Северска, чтобы отвлечь от своих операций на юге
03:20
Неизвестный открыл огонь по автобусу с людьми в Иерусалиме, семеро ранены
Все новости...