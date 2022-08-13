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Розблокування портів дало змогу знизити гостроту продовольчої кризи – Зеленський

Катерина ТищенкоСубота, 13 серпня 2022, 22:25
Розблокування портів дало змогу знизити гостроту продовольчої кризи – Зеленський
Судно з українським зерном, фото Мінінфраструктури

Президент Володимир Зеленський заявляє, що розблокування українських портів для вивезення зерна вже дало змогу знизити гостроту продовольчої кризи у світі.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Дуже важливо, що дає результат експортна зернова ініціатива. З початку її реалізації з українських портів загалом вийшли вже 16 суден із зерном для семи країн на трьох континентах. Це Європа, Азія, Африка. На борту майже півмільйона тонн агропродукції: кукурудза, пшениця, соняшникова олія, соя та інші товари, абсолютно необхідні світовому ринку.

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Це вже дало змогу знизити гостроту продовольчої кризи, дало певну надію на спокій країнам – споживачам нашої агропродукції. І в перспективі може допомогти повністю зняти продовольчу кризу з глобального порядку денного. Звичайно, якщо партнери забезпечать виконання безпекової частини ініціативи та не допустять російських провокацій і терору на морі чи проти наших портів".

Деталі: Президент повідомив, що за неповних два тижні з трьох українських портів – "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" – вдалося експортувати такий обсяг, який дорівнює всьому аграрному експорту автотранспортом за липень і більш як двом третинам експорту залізницею за минулий місяць.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Зранку 12 серпня з українських портів "Чорноморськ" та "Південний" вийшов п'ятий караван з українським продовольством.
  • Відповідно до "зернової угоди", укладеної між Україною, Туреччиною, ООН і Росією, усі кораблі, які займаються експортом українського збіжжя, захищені буферною зоною в розмірі 10 морських миль (близько 18,5 кілометра).
  • ООН очікує великого зростання кількості суден, які експортують українське зерно коридором у Чорному морі, а також вважає мету в 2-5 мільйонів тонн експорту досяжною.

Теми: Зеленськийзерно
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