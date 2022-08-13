Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Розблокування портів дало змогу знизити гостроту продовольчої кризи – Зеленський

Катерина ТищенкоСубота, 13 серпня 2022, 22:25
Судно з українським зерном, фото Мінінфраструктури

Президент Володимир Зеленський заявляє, що розблокування українських портів для вивезення зерна вже дало змогу знизити гостроту продовольчої кризи у світі.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Дуже важливо, що дає результат експортна зернова ініціатива. З початку її реалізації з українських портів загалом вийшли вже 16 суден із зерном для семи країн на трьох континентах. Це Європа, Азія, Африка. На борту майже півмільйона тонн агропродукції: кукурудза, пшениця, соняшникова олія, соя та інші товари, абсолютно необхідні світовому ринку.

Це вже дало змогу знизити гостроту продовольчої кризи, дало певну надію на спокій країнам – споживачам нашої агропродукції. І в перспективі може допомогти повністю зняти продовольчу кризу з глобального порядку денного. Звичайно, якщо партнери забезпечать виконання безпекової частини ініціативи та не допустять російських провокацій і терору на морі чи проти наших портів".

Деталі: Президент повідомив, що за неповних два тижні з трьох українських портів – "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" – вдалося експортувати такий обсяг, який дорівнює всьому аграрному експорту автотранспортом за липень і більш як двом третинам експорту залізницею за минулий місяць.

Передісторія:

  • Зранку 12 серпня з українських портів "Чорноморськ" та "Південний" вийшов п'ятий караван з українським продовольством.
  • Відповідно до "зернової угоди", укладеної між Україною, Туреччиною, ООН і Росією, усі кораблі, які займаються експортом українського збіжжя, захищені буферною зоною в розмірі 10 морських миль (близько 18,5 кілометра).
  • ООН очікує великого зростання кількості суден, які експортують українське зерно коридором у Чорному морі, а також вважає мету в 2-5 мільйонів тонн експорту досяжною.

ВІДЕО ДНЯ
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Зеленськийзерно
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Україна з новою зброєю змінює свою військову стратегію – NYT

Гіркін їхав на війну в Україну, але його затримали в Криму – російські канали

Президент розповів про "хороші новини" на півдні

П’ята частина підрозділів РФ в Україні розгромлена – Залужний

МЗС України підтверджує ДТП у Відні за участі імовірно нетверезого дипломата

Словаччина передала Україні чотири гаубиці Zuzana 2

Усі новини...
Зеленський
Президент розповів про "хороші новини" на півдні
Нові санкції мають блокувати атомну галузь Росії – Зеленський
Зеленський закликав ЄС до візових обмежень для росіян: Європа – не супермаркет
Останні новини
09:41
фотоЗСУ відкинули росіян від двох сіл на Луганщині – ОВА
09:26
Британська розвідка: ідуть запеклі бої за Піски, на півдні Росія посилює підрозділи
09:02
ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів та понад два десятки техніки
08:44
Трасс випереджає свого суперника за посаду прем'єра Британії на 22% – опитування
08:29
інфографікаРосіяни вбили двох цивільних, ще десятьох поранили за добу на Донеччині
07:55
РФ вночі гатила по Дніпропетровщині, в Марганці поранений чоловік
07:25
Зведення Генштабу: Росіяни проривали оборону на Слов'янському напрямку, та безуспішно
06:44
Міноборони Естонії: Нам знадобляться ще HIMARS і безпілотники для стримування Росії
05:41
Маріуполь: Росіяни заманюють до міста робітників з РФ, але "кидають" на зарплати — міськрада
04:49
У Німеччині через санкції застрягли десять російських літаків
Усі новини...