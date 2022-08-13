Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Разблокировка портов позволила снизить остроту продовольственного кризиса – Зеленский

Катерина ТищенкоСуббота, 13 августа 2022, 22:25
Судно с украинским зерном, фото Мининфраструктуры

Президент Владимир Зеленский заявляет, что разблокировка украинских портов для вывоза зерна уже позволила снизить остроту продовольственного кризиса в мире.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Очень важно, что дает результат экспортная зерновая инициатива. С начала ее реализации из украинских портов вышли уже 16 судов с зерном для семи стран на трех континентах. Это Европа, Азия, Африка. На борту около полумиллиона тонн агропродукции: кукуруза, пшеница, подсолнечное масло, соя и другие товары, абсолютно необходимые мировому рынку.

Это уже позволило снизить остроту продовольственного кризиса, дало определенную надежду на покой странам – потребителям нашей агропродукции. И в перспективе может помочь полностью снять продовольственный кризис с глобальной повестки дня. Конечно, если партнеры обеспечат выполнение части безопасности и не допустят российских провокаций и террора на море или против наших портов".

Детали: Президент сообщил, что за неполных две недели из трех украинских портов – "Одесса", "Черноморск" и "Южный" – удалось экспортировать объем, равный всему аграрному экспорту автотранспортом за июль и более чем двум третям экспорта железной дорогой за прошлый месяц.

Предыстория:

  • Утром 12 августа из украинских портов Черноморск и Южный вышел пятый караван с украинским продовольствием.
  • Согласно "зерновому соглашению", заключенному между Украиной, Турцией, ООН и Россией, все корабли, занимающиеся экспортом украинского зерна, защищены буферной зоной в размере 10 морских миль (около 18,5 километра).
  • ООН ожидает большого роста количества судов, экспортирующих украинское зерно коридором в Черном море, а также считает цель в 2-5 миллионов тонн экспорта достижимой.

ВИДЕО ДНЯ
Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Зеленскийзерно
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Украина с новым оружием меняет свою военную стратегию – NYT

Гиркин ехал на войну в Украину, но его задержали в Крыму – российские каналы

Президент рассказал о "хороших новостях" на юге

Пятая часть подразделений РФ в Украине разгромлена – Залужный

МИД Украины подтверждает ДТП в Вене с участием предположительно нетрезвого дипломата

Словакия передала Украине четыре гаубицы Zuzana 2

Все новости...
Зеленский
Президент рассказал о "хороших новостях" на юге
Новые санкции должны блокировать атомную отрасль России – Зеленский
Зеленский призвал ЕС к визовым ограничениям для россиян: Европа – не супермаркет
Последние новости
09:41
фотоВСУ отбросили россиян от двух сел на Луганщине - ОВА
09:26
Британская разведка: идут ожесточенные бои за Пески, на юге Россия усиливает подразделения
09:02
ВСУ ликвидировали еще 150 оккупантов и два десятка техники
08:44
Трасс опережает своего соперника за должность премьера Британии на 22% – опрос
08:29
инфографикаРоссияне убили двух гражданских, еще десятерых ранили за сутки на Донетчине
07:55
РФ ночью гатила по Днепропетровщине, в Марганце ранен мужчина
07:25
Сводка Генштаба: Россияне прорывали оборону на Славянском направлении, но безуспешно
06:44
Минобороны Эстонии: Нам понадобятся еще HIMARS и беспилотники для сдерживания России
05:41
Мариуполь: Россияне заманивают в город рабочих из РФ, но "кидают" на зарплаты — горсовет
04:49
В Германии из-за санкций застряли десять российских самолетов
Все новости...