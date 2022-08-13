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Разблокировка портов позволила снизить остроту продовольственного кризиса – Зеленский

Катерина ТищенкоСуббота, 13 августа 2022, 22:25
Разблокировка портов позволила снизить остроту продовольственного кризиса – Зеленский
Судно с украинским зерном, фото Мининфраструктуры

Президент Владимир Зеленский заявляет, что разблокировка украинских портов для вывоза зерна уже позволила снизить остроту продовольственного кризиса в мире.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Очень важно, что дает результат экспортная зерновая инициатива. С начала ее реализации из украинских портов вышли уже 16 судов с зерном для семи стран на трех континентах. Это Европа, Азия, Африка. На борту около полумиллиона тонн агропродукции: кукуруза, пшеница, подсолнечное масло, соя и другие товары, абсолютно необходимые мировому рынку.

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Это уже позволило снизить остроту продовольственного кризиса, дало определенную надежду на покой странам – потребителям нашей агропродукции. И в перспективе может помочь полностью снять продовольственный кризис с глобальной повестки дня. Конечно, если партнеры обеспечат выполнение части безопасности и не допустят российских провокаций и террора на море или против наших портов".

Детали: Президент сообщил, что за неполных две недели из трех украинских портов – "Одесса", "Черноморск" и "Южный" – удалось экспортировать объем, равный всему аграрному экспорту автотранспортом за июль и более чем двум третям экспорта железной дорогой за прошлый месяц.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Утром 12 августа из украинских портов Черноморск и Южный вышел пятый караван с украинским продовольствием.
  • Согласно "зерновому соглашению", заключенному между Украиной, Турцией, ООН и Россией, все корабли, занимающиеся экспортом украинского зерна, защищены буферной зоной в размере 10 морских миль (около 18,5 километра).
  • ООН ожидает большого роста количества судов, экспортирующих украинское зерно коридором в Черном море, а также считает цель в 2-5 миллионов тонн экспорта достижимой.

Темы: Зеленскийзерно
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