Разблокировка портов позволила снизить остроту продовольственного кризиса – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявляет, что разблокировка украинских портов для вывоза зерна уже позволила снизить остроту продовольственного кризиса в мире.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Очень важно, что дает результат экспортная зерновая инициатива. С начала ее реализации из украинских портов вышли уже 16 судов с зерном для семи стран на трех континентах. Это Европа, Азия, Африка. На борту около полумиллиона тонн агропродукции: кукуруза, пшеница, подсолнечное масло, соя и другие товары, абсолютно необходимые мировому рынку.

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Это уже позволило снизить остроту продовольственного кризиса, дало определенную надежду на покой странам – потребителям нашей агропродукции. И в перспективе может помочь полностью снять продовольственный кризис с глобальной повестки дня. Конечно, если партнеры обеспечат выполнение части безопасности и не допустят российских провокаций и террора на море или против наших портов".

Детали: Президент сообщил, что за неполных две недели из трех украинских портов – "Одесса", "Черноморск" и "Южный" – удалось экспортировать объем, равный всему аграрному экспорту автотранспортом за июль и более чем двум третям экспорта железной дорогой за прошлый месяц.

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