Сумщина: за день понад 200 "прильотів", поранено худобу
Субота, 13 серпня 2022, 23:34
У суботу росіяни 15 разів обстрілювали 8 прикордонних громад Сумщини.
Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Facebook
Дослівно: "Сьогодні за день росіяни здійснили 15 обстрілів 8 прикордонних громад області − Шалигинської, Хотінської, Білопольської, Зноб-Новгородської, Есманської, Новослобідської, Буринської та Великописарівської.
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Зафіксовано 223 "прильоти".
На щастя, втрат серед людей немає. Але знову є руйнування та поранена худоба".