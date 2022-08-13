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Сумщина: за день понад 200 "прильотів", поранено худобу

Катерина ТищенкоСубота, 13 серпня 2022, 23:34
наслідки обстрілів Сумщини 13 серпня, фото з Facebook Живицького

У суботу росіяни 15 разів обстрілювали 8 прикордонних громад Сумщини.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Facebook

Дослівно: "Сьогодні за день росіяни здійснили 15 обстрілів 8 прикордонних громад області − Шалигинської, Хотінської, Білопольської, Зноб-Новгородської, Есманської, Новослобідської, Буринської та Великописарівської.

Зафіксовано 223 "прильоти".

На щастя, втрат серед людей немає. Але знову є руйнування та поранена худоба".

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Теми: Сумська областьвійна
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