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Сумщина: за день более 200 "прилетов", ранен скот

Катерина ТищенкоСуббота, 13 августа 2022, 23:34
последствия обстрелов Сумщины 13 августа, фото из Facebook Живицкого

В субботу россияне 15 раз обстреливали 8 пограничных общин Сумской области.

Источник: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Facebook

Дословно: "Сегодня за день россияне совершили 15 обстрелов 8 приграничных общин области – Шалыгинской, Хотинской, Белопольской, Зноб-Новгородской, Эсманской, Новослободской, Буринской и Великописаревской.

Зафиксировано 223 "прилета".

К счастью, потерь среди людей нет. Но снова есть разрушения и ранен скот".

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Темы: Сумская областьвойна
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