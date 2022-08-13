Сумщина: за день более 200 "прилетов", ранен скот

В субботу россияне 15 раз обстреливали 8 пограничных общин Сумской области.

Источник: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Facebook

Дословно: "Сегодня за день россияне совершили 15 обстрелов 8 приграничных общин области – Шалыгинской, Хотинской, Белопольской, Зноб-Новгородской, Эсманской, Новослободской, Буринской и Великописаревской.

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Зафиксировано 223 "прилета".

К счастью, потерь среди людей нет. Но снова есть разрушения и ранен скот".