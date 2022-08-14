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Україна з новою зброєю змінює свою військову стратегію – NYT

Катерина ТищенкоНеділя, 14 серпня 2022, 00:13
РСЗВ HIMARS, фото Getty Images

Україна після отримання нового озброєння великої дальності змінює свою військову стратегію.

Джерело: The New York Times

Деталі: Видання зазначає, що з весни до літа українські війська зазнавали обстрілів з боку російської артилерії на сході України, поступово втрачаючи позиції й до 200 військових на день у нерівних боях.

Дослівно: "Але останніми тижнями Україна змінила свою стратегію за допомогою нової зброї і досягла успіху, принаймні на даний момент, в уповільненні просування Росії".

"Завдаючи ударів у глибокому тилу ворога, українці виснажують бойовий потенціал Росії, сповільнюючи її просування на сході та створюючи нові вразливі місця на півдні".

Більше деталей: NYT відзначає вибухи на авіабазі в окупованому Криму та підриви мостів у Херсонській області.

"Ця стратегія, здається, дає певні результати. Хоча українські військові не досягли серйозних територіальних успіхів, їм вдалося сповільнити просування Росії країною принаймні на даний момент і зупинити важкі втрати, яких Україна зазнала в останні місяці", - пише видання.

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Водночас воно зазначає, що російські військові все ще мають достатньо сил для продовження наступальних операцій.

"Зусилля України на півдні є не так зміною підходу, як розширенням за допомогою нової зброї більшої дальності стратегії, прийнятої на початку війни і покликаної зрівняти правила гри з Росією. Оскільки російська армія набагато перевершує сили України за кількістю військовослужбовців, зброї та боєприпасів, українські збройні сили мали бути новаторськими та гнучкими", - йдеться у статті.

Автори зазначають, що Україна сподівається розпочати перелом ходу війни на півдні, особливо на Херсонщині.

"Український шлях, який з кожним днем ​​стає дедалі очевиднішим, полягає у завданні ударів, що підривають здатність Москви підтримувати сили, розгорнуті нею на фронті", - пише видання.

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Теми: війназброя
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