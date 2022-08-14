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Украина с новым оружием меняет свою военную стратегию – NYT

Катерина ТищенкоВоскресенье, 14 августа 2022, 00:13
РСЗО HIMARS, фото Getty Images

Украина после получения нового вооружения большой дальности меняет свою военную стратегию.

Источник: The New York Times

Детали: Издание отмечает, что с весны до лета украинские войска подвергались обстрелам со стороны российской артиллерии на востоке Украины, постепенно теряя позиции и до 200 военных в день в неравных боях.

Дословно: "Но в последние недели Украина изменила свою стратегию с помощью нового оружия и преуспела, по крайней мере на данный момент, в замедлении продвижения России".

"Нанося удары в глубоком тылу врага, украинцы истощают боевой потенциал России, замедляя ее продвижение на востоке и создавая новые уязвимые места на юге".

Больше деталей: NYT отмечает взрывы на авиабазе в оккупированном Крыму и подрывы мостов в Херсонской области.

"Эта стратегия, кажется, дает некоторые результаты. Хотя украинские военные не добились серьезных территориальных успехов, им удалось замедлить продвижение России по стране, по крайней мере на данный момент, и остановить тяжелые потери, которые Украина понесла в последние месяцы", - пишет издание.

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В то же время, оно отмечает, что у российских военных все еще достаточно сил для продолжения наступательных операций.

"Усилия Украины на юге представляют собой не столько изменение подхода, сколько расширение с помощью нового оружия большей дальности стратегии, принятой в начале войны и призванной уравнять правила игры с Россией. Поскольку российская армия намного превосходит силы Украины по количеству военнослужащих, оружия и боеприпасов, украинские вооруженные силы должны были быть новаторскими и гибкими", - говорится в статье.

Авторы отмечают, что Украина надеется начать перелом хода войны на юге, особенно в Херсонской области.

"Украинский путь, который с каждым днем становится все более очевидным, заключается в нанесении ударов, подрывающих способность Москвы поддерживать силы, развернутые ею на фронте", - пишет издание.

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Темы: войнаоружие
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