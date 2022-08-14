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Макрон підписав протокол про вступ Швеції та Фінляндії до НАТО

Анастасія КалатурНеділя, 14 серпня 2022, 01:37
ФОТО: GETTY

Президент Франції Еммануель Макрон підписав протокол про ратифікацію вступу Фінляндії та Швеції до НАТО.

Джерело: BFMTV з посиланням на Єлисейський палац

Дослівно: "Цей суверенний вибір Фінляндії та Швеції, двох європейських партнерів, зміцнить їхню безпеку перед поточною загрозою у їхньому безпосередньому сусідстві та зробить значний внесок, враховуючи можливості цих двох партнерів, у колективну позицію та нашу європейську безпеку".

Деталі: Раніше під час ухвалення французьким парламентом протоколу 2 серпня міністр закордонних справ Катрін Колонна зазначила, що "двадцять союзників" "вже ратифікували протоколи".

Нагадаємо:

  • На тлі повномасштабного вторгнення РФ до України Фінляндія та Швеція разом подали історичні заявки на вступ до НАТО 18 травня. Для Фінляндії це завершує багато десятиліть, а для Швеції - близько 200 років нейтралітету. 
  • 4 липня Північноатлантичний альянс завершив перемовини зі Швецією та Фінляндією про їхній вступ. 

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Теми: МакронНАТОФранція
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