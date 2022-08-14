Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Макрон подписал протокол о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

Анастасия КалатурВоскресенье, 14 августа 2022, 01:37
Макрон подписал протокол о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО
ФОТО: GETTY

Президент Франции Эммануэль Макрон подписал протокол о ратификации вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

Источник: BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец

Дословно: "Этот суверенный выбор Финляндии и Швеции, двух европейских партнеров, укрепит их безопасность перед текущей угрозой в их непосредственном соседстве и внесет значительный вклад, учитывая возможности этих двух партнеров, в коллективную позицию и нашу европейскую безопасность".

Реклама:

Детали: Ранее во время принятия французским парламентом протокола 2 августа министр иностранных дел Катрин Колонна отметила, что "двадцать союзников" "уже ратифицировали протоколы".

Напомним:

  • На фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину Финляндия и Швеция вместе подали исторические заявки на вступление в НАТО 18 мая. Для Финляндии это завершает многие десятилетия, а для Швеции – около 200 лет нейтралитета.
  • 4 июля Североатлантический альянс завершил переговоры со Швецией и Финляндией об их вступлении.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: МакронНАТОФранция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

Все новости...
Макрон
"Проклятое дерьмо": Макрон возмутился ограничением сроков президента во Франции
Шольц раскрыл подробности переговоров с Путиным: странная реакция на санкции и конспирология - СМИ
У Макрона допускают, что Китай оказывает РФ поддержку в войне
Последние новости
08:04
Силы обороны уничтожили 920 оккупантов и 27 танков за сутки
08:02
В Германии говорят, что Европа не сможет компенсировать поддержку США для Украины
07:48
Больше всего оккупанты атаковали на Авдеевском направлении − Генштаб
07:40
В Армении прекратили уголовное преследование экс-президента
07:17
Воздушные силы сбили 7 из 8 "Шахедов", которые атаковали Украину
07:10
Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне
06:29
Издание New York Times подало в суд на создателей искусственного интеллекта
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
Все новости...
Реклама: