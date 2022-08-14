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Макрон подписал протокол о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

Анастасия КалатурВоскресенье, 14 августа 2022, 01:37
ФОТО: GETTY

Президент Франции Эммануэль Макрон подписал протокол о ратификации вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

Источник: BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец

Дословно: "Этот суверенный выбор Финляндии и Швеции, двух европейских партнеров, укрепит их безопасность перед текущей угрозой в их непосредственном соседстве и внесет значительный вклад, учитывая возможности этих двух партнеров, в коллективную позицию и нашу европейскую безопасность".

Детали: Ранее во время принятия французским парламентом протокола 2 августа министр иностранных дел Катрин Колонна отметила, что "двадцать союзников" "уже ратифицировали протоколы".

Напомним:

  • На фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину Финляндия и Швеция вместе подали исторические заявки на вступление в НАТО 18 мая. Для Финляндии это завершает многие десятилетия, а для Швеции – около 200 лет нейтралитета.
  • 4 июля Североатлантический альянс завершил переговоры со Швецией и Финляндией об их вступлении.

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Темы: МакронНАТОФранция
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