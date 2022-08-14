ОК "Південь": ЗСУ знищили два російські склади на Херсонщині

ЗСУ знищили 15 росіян, ворожий танк Т-72, та два склади ворожих боєприпасів в Музиківці та Новій Каховці (Херсонська область).

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "Зменшено окупаційне військо на 15 рашистів, танк Т-72 та ще чотири одиниці броньованої та автомобільної техніки. В Музиківці та Новій Каховці знищено два склади ворожих боєприпасів".

Деталі: Росіяни намагалися вести розвідку лінії узбережжя з моря з допомогою "Орлана-10", але пострілом Збройних сил він "був з літального апарату модифікований в підводний".

Остаточні втрати ворога - дорозвідуються.

Наша авіація завдала два удари по опорних пунктах ворога в Баштанському районі.