Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ОК "Південь": ЗСУ знищили два російські склади на Херсонщині

Анастасія КалатурНеділя, 14 серпня 2022, 02:21
ФОТО: GETTY

ЗСУ знищили 15 росіян, ворожий танк Т-72, та два склади ворожих боєприпасів в Музиківці та Новій Каховці (Херсонська область).

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "Зменшено окупаційне військо на 15 рашистів,  танк Т-72 та ще чотири одиниці броньованої та автомобільної техніки. В Музиківці та Новій Каховці знищено два склади ворожих боєприпасів".

Деталі: Росіяни намагалися вести розвідку лінії узбережжя з моря з допомогою "Орлана-10", але пострілом Збройних сил він "був з літального апарату модифікований в підводний".

Остаточні втрати ворога - дорозвідуються.

Наша  авіація завдала два  удари по опорних пунктах ворога в Баштанському районі.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Херсонська областьвійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Командира полку "Азов" Прокопенка вивезли до Росії - дружина

Повітряні сили завдали 10 авіаударів по окупантах

фотоЗСУ відкинули росіян від двох сіл – Гайдай

Британська розвідка: ідуть запеклі бої за Піски, на півдні Росія посилює підрозділи

Україна з новою зброєю змінює свою військову стратегію – NYT

Гіркін їхав на війну в Україну, але його затримали в Криму – російські канали

Усі новини...
Херсонська область
Президент розповів про "хороші новини" на півдні
В окупованій Новій Каховці пролунали потужні вибухи – ЗМІ
Керівний склад окупантів тікає на лівий берег Дніпра – Кім
Останні новини
13:59
Польща розробляє рішення, яке дозволить відмовляти росіянам у видачі віз
13:37
фотоОбстріл Харківщини: ракета впала поруч з багатоквартирним будинком, пошкоджені 15 автівок
13:33
У МОЗ розповіли, як правильно збивати температуру, якщо немає доступу до ліків
13:31
Верещук – херсонцям: Евакуюйтеся, нам треба вас врятувати від ворога
13:21
Найбільша за видобутком і запасами нафти компанія повідомила про стрімке зростання прибутків
13:01
Гіркін: На фронті буду, але не зараз
12:50
фотоНа фестивалі в Угорщині виставили стенд із українськими артистами, які воюють в ЗСУ
12:36
Економісти порадили, як трансформувати економіку на випадок тривалої війни
12:23
Командира полку "Азов" Прокопенка вивезли до Росії - дружина
12:05
Президент Латвії підтримав ідею заборони видачі росіянам туристичних віз в ЄС
Усі новини...