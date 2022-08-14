ОК "Юг": ВСУ уничтожили два российских склада в Херсонской области
Воскресенье, 14 августа 2022, 02:21
ВСУ уничтожили 15 россиян, вражеский танк Т-72 и два склада вражеских боеприпасов в Музыковке и Новой Каховке (Херсонская область).
Источник: ОК "Юг"
Дословно: "Уменьшено оккупационное войско на 15 решистов, танк Т-72 и еще четыре единицы бронированной и автомобильной техники. В Музыковке и Новой Каховке уничтожены два склада вражеских боеприпасов".
Детали: Россияне пытались вести разведку линии побережья с моря с помощью "Орлана-10", но выстрелом Вооруженных сил он "был из летательного аппарата модифицирован в подводный".
Окончательные потери врага – доразведываются.
Наша авиация нанесла два удара по опорным пунктам врага в Баштанском районе.