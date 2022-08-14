Невідомий відкрив вогонь по автобусу з людьми в Єрусалимі, семеро поранені

Невідомий відкрив стрілянину по повному людей автобусу в Єрусалимі - семеро людей отримали поранення, у тому числі двоє серйозно поранені.

Джерело: BBC, Times of Israel

Деталі: Постріли лунали в бік автобуса на дорозі біля Стіни плачу, а також на автостоянці біля гробниці царя Давида.

Повідомляється, що імовірний злочинець дочекався прибуття автобуса і зробив постріли, поки пасажири сідали, перш ніж зникнути.

Водій автобуса розповів Даніель Канієвський розповів ЗМІ, що автобус був " битком набитий". Водій сказав, що хотів поїхати, але не міг, бо пасажири допомагали жінці в інвалідному візку сісти в автобус, а опущена рампа блокувала двері від закриття.

Зазначається, що постраждали шестеро чоловіків та 35-річна вагітна жінка. Усі постраждалі доставлені до лікарень Єрусалима.

Залишається незрозумілим, скільки було стрільців, однак єврейські ЗМІ повідомляють, що поліція розшукує принаймні двох підозрюваних.

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Повідомляється, що ймовірні нападники втекли з місця події в напрямку району Силуан з переважно арабським населенням, при цьому поліція заявила, що розглядає інцидент як імовірно терористичний акт.

Поліція оточила район після нападу і ненадовго заборонила парафіянам входити та виходити з комплексу Стіни Плачу.

За повідомленнями палестинських ЗМІ, офіцери увійшли до Силуану, щоб обшукати район у пошуках передбачуваних бойовиків.

Times of Israel пише, що палестинське терористичне угруповання ХАМАС, що керує сектором Гази, назвало напад "героїчним" і заявивши, що це "природна відповідь на щоденні окупаційні злочини".