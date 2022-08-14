Невідомий відкрив вогонь по автобусу з людьми в Єрусалимі, семеро поранені
Невідомий відкрив стрілянину по повному людей автобусу в Єрусалимі - семеро людей отримали поранення, у тому числі двоє серйозно поранені.
Джерело: BBC, Times of Israel
Деталі: Постріли лунали в бік автобуса на дорозі біля Стіни плачу, а також на автостоянці біля гробниці царя Давида.
Повідомляється, що імовірний злочинець дочекався прибуття автобуса і зробив постріли, поки пасажири сідали, перш ніж зникнути.
Водій автобуса розповів Даніель Канієвський розповів ЗМІ, що автобус був " битком набитий". Водій сказав, що хотів поїхати, але не міг, бо пасажири допомагали жінці в інвалідному візку сісти в автобус, а опущена рампа блокувала двері від закриття.
Зазначається, що постраждали шестеро чоловіків та 35-річна вагітна жінка. Усі постраждалі доставлені до лікарень Єрусалима.
Залишається незрозумілим, скільки було стрільців, однак єврейські ЗМІ повідомляють, що поліція розшукує принаймні двох підозрюваних.
Повідомляється, що ймовірні нападники втекли з місця події в напрямку району Силуан з переважно арабським населенням, при цьому поліція заявила, що розглядає інцидент як імовірно терористичний акт.
Поліція оточила район після нападу і ненадовго заборонила парафіянам входити та виходити з комплексу Стіни Плачу.
За повідомленнями палестинських ЗМІ, офіцери увійшли до Силуану, щоб обшукати район у пошуках передбачуваних бойовиків.
Times of Israel пише, що палестинське терористичне угруповання ХАМАС, що керує сектором Гази, назвало напад "героїчним" і заявивши, що це "природна відповідь на щоденні окупаційні злочини".