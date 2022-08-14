Неизвестный открыл огонь по автобусу с людьми в Иерусалиме, семеро ранены

Неизвестный открыл стрельбу по полному людей автобусе в Иерусалиме - семь человек получили ранения, в том числе двое серьезно ранены.

Источник: BBC, Times of Israel

Детали: Выстрелы раздавались в сторону автобуса на дороге у Стены плача, а также на автостоянке у гробницы царя Давида.

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Сообщается, что вероятный преступник дождался прибытия автобуса и произвел выстрелы, пока пассажиры садились, прежде чем скрыться.

Водитель автобуса рассказал Даниэль Каниевский рассказал СМИ, что автобус был "битком набит". Водитель сказал, что хотел уехать, но не мог, потому что пассажиры помогали женщине в инвалидной коляске сесть в автобус, а опущенная рампа блокировала дверь от закрытия.

Отмечается, что пострадали шесть мужчин и 35-летняя беременная женщина. Все пострадавшие доставлены в больницы Иерусалима.

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Остается непонятным, сколько было стрелков, однако еврейские СМИ сообщают, что полиция разыскивает по крайней мере двух подозреваемых.

Сообщается, что вероятные нападавшие скрылись с места происшествия в направлении района Силуан с преимущественно арабским населением, при этом полиция заявила, что рассматривает инцидент как предположительно террористический акт.

Полиция оцепила район после нападения и ненадолго запретила прихожанам входить и выходить из комплекса Стены Плача.

По сообщениям палестинских СМИ, офицеры вошли в Силуан, чтобы обыскать район в поисках предполагаемых боевиков.

Times of Israel пишет, что палестинская террористическая группировка ХАМАС, управляющая сектором Газа, назвала нападение "героическим" и заявив, что это "естественный ответ на ежедневные оккупационные преступления".