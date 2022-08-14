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У Німеччині через санкції застрягли десять російських літаків

Анастасія КалатурНеділя, 14 серпня 2022, 04:49
ФОТО: GETTY

Понад п'ять місяців після блокування повітряного простору ЄС для російських літаків десять повітряних суден, що належать або контролюються Росією, досі знаходяться на німецьких аеродромах.

Джерело: Redaktionsnetzwerk Deutschland з посиланням на міністерство транспорту, Deutsche Welle

Деталі: Літаки підпадають під заборону на польоти внаслідок санкцій ЄС, вони не можуть використовуватися власником і не можуть бути вивезені в інше місце.

В основному йдеться про   бізнес-джети або літаки, що використовуються для чартерних рейсів. У Лейпцигу знаходяться три Ан-124, у Кельні – Bombardier BD-100-1A10 Challenger 300 та Boeing 737, у Франкфурті-Хані – Boeing 747, у Баден-Бадені – Cessna 750 Citation X, два Embraer ERJ-B3 BD-700-1A10 Global Express XRS. У Мюнхені знаходиться лайнер Airbus A320, який колись орендувала російська авіакомпанія.

Російські літаки можуть отримувати лише базове обслуговування, наприклад, для захисту від несанкціонованого доступу до них. Будь-яке інше техобслуговування заборонено, як і надання запчастин.

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Теми: НімеччинаРосія
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