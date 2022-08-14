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В Германии из-за санкций застряли десять российских самолетов

Анастасия КалатурВоскресенье, 14 августа 2022, 04:49
В Германии из-за санкций застряли десять российских самолетов
ФОТО: GETTY

Более пяти месяцев после блокирования воздушного пространства ЕС для российских самолетов десять принадлежащих или контролируемых Россией воздушных судов до сих пор находятся на немецких аэродромах.

Источник: Redaktionsnetzwerk Deutschland со ссылкой на министерство транспорта, Deutsche Welle

Детали: Самолеты подпадают под запрет на полеты в результате санкций ЕС, они не могут использоваться владельцем и не могут быть вывезены в другое место.

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В основном речь идет о бизнес-джетах или самолетах, используемых для чартерных рейсов. В Лейпциге находятся три Ан-124, в Кельне – Bombardier BD-100-1A10 Challenger 300 и Boeing 737, во Франкфурте-Хане – Boeing 747, в Баден-Бадене – Cessna 750 Citation X, два Embraer ERJ-B3 BD 1A10 Global Express XRS. В Мюнхене находится лайнер Airbus A320, арендованный когда-то российской авиакомпанией.

Российские самолеты могут получать только базовое обслуживание, например для защиты от несанкционированного доступа к ним. Любое другое техобслуживание запрещено, как и предоставление запчастей.

Темы: ГерманияРосcия
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