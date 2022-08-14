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Зведення Генштабу: Росіяни проривали оборону на Слов'янському напрямку, та безуспішно

Анастасія КалатурНеділя, 14 серпня 2022, 07:25
Зведення Генштабу: Росіяни проривали оборону на Слов'янському напрямку, та безуспішно
ФОТО: GETTY

Росіяни намагалися прорвати оборону українських підрозділів в районі Долини на Слов’янському напрямку, але штурм українські воїни відбили.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Також на Слов’янському напрямку противник здійснював вогневе ураження із танків та реактивної артилерії неподалік Бражківки, Богородичного і Долини.  

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На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала. На останньому триває ротація підрозділів Західного військового округу. Ворог продовжує обстріли із ствольної артилерії прикордонних населених пунктів з території РФ.

На Харківському напрямку окупанти продовжують обстріл із ствольної та реактивної артилерії по лінії зіткнення, підтримують   розвідку БпЛА.  Противник намагався провести розвідку боєм в районі   Питомника, успіху не мав, зазнав втрат та відійшов. Завдав авіаударів біля Перемоги, Ртищівки та Питомника. Вживає заходів з логістичного забезпечення підрозділів та поповнення втрат.

На Донецькому напрямку ворог обстрілював наші підрозділи із танків, ствольної та реактивної артилерії. Для розвідки маршрутів логістичного забезпечення та об’єктів критичної інфраструктури вів   розвідку БпЛА.

ВІДЕО ДНЯ

На Краматорському напрямку   окупанти завдали авіаударів поблизу Спірного. Здійснили спробу розвідки боєм в районі Серебрянки, після вогневого ураження від наших воїнів вдалися до втечі. Штурмом ворог намагався покращити тактичне положення неподалік Спірного, успіху не мав, відійшов. В районі Івано-Дарʼївки бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку із артилерії та танків ворог обстрілював цивільну інфраструктуру та наші позиції. Завдав авіаударів в районах Соледара та Веселої Долини. Вів   розвідку БпЛА. Намагався вести розвідку боєм поблизу Соледара, зазнав вогневого ураження та втік. Противник вів наступ районі Зайцевого, успіху не мав, відійшов. Бої тривають.

На Авдіївському напрямку, окрім обстрілів низки населених пунктів з артилерії, окупанти завдали авіаударів біля Мар’їнки. Ворог продовжив   розвідку БпЛА. Штурмував у напрямках Красногорівки та Пісків, успіху не мав, відійшов. В районі  Первомайського бойові дії тривають.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках загарбники не припиняють обстріли із ствольної та реактивної артилерії і танків вздовж лінії зіткнення. Противник задіяв авіацію біля Пречистівки та Вугледара.  Вів розвідку   БпЛА. Намагався вести розвідку    боєм в районі   Пречистівки, але відійшов. Веде наступ в районі   Павлівки, бойові дії тривають. Розгорнув та активно використовує комплекси радіоелектронної боротьби.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля противника - на утриманні   позицій. Ворог продовжує ведення розвідки БпЛА. Стріляв із ствольної та реактивної артилерії і танків вздовж   лінії зіткнення.

Є загроза ракетних ударів по території України з Чорного та Азовського морів.

Теми: війнаРосія
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