Сводка Генштаба: Россияне прорывали оборону на Славянском направлении, но безуспешно

Россияне пытались прорвать оборону украинских подразделений в районе Долины на Славянском направлении, но штурм украинские воины отразили.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Также на Славянском направлении противник производил огненное поражение из танков и реактивной артиллерии недалеко от Бражковки, Богородичного и Долины.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. На последнем идет ротация подразделений Западного военного округа. Враг продолжает обстрелы из ствольной артиллерии приграничных населенных пунктов с территории РФ.

На Харьковском направлении оккупанты продолжают обстрел из ствольной и реактивной артиллерии по линии столкновения, поддерживают разведку БпЛА. Противник пытался провести разведку боем в районе Питомника, успеха не имел, понес потери и отошел. Нанес авиаудары возле Победы, Ртищевки и Питомника. Принимает меры по логистическому обеспечению подразделений и пополнению потерь.

На Донецком направлении враг обстреливал наши подразделения из танков, ствольной и реактивной артиллерии. Для разведки маршрутов логистического обеспечения и объектов критической инфраструктуры вел разведку БпЛА.

На Краматорском направлении оккупанты нанесли авиаудары близ Спирного. Совершили попытку разведки боем в районе Серебрянки, после огневого поражения от наших воинов прибегли к бегству. Штурмом враг пытался улучшить тактическое положение недалеко от Спирного, успеха не имел, отошел. В районе Ивано-Дарьевки боевые действия продолжаются.

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На Бахмутском направлении по артиллерии и танкам враг обстреливал гражданскую инфраструктуру и наши позиции. Нанес авиаудары в районах Соледара и Веселой Долины. Вел разведку БпЛА. Пытался вести разведку боем вблизи Соледара, потерпел огненное поражение и скрылся. Противник вел наступление в районе Зайцева, успеха не имел, отошел. Бои продолжаются.

На Авдеевском направлении, кроме обстрелов ряда населенных пунктов из артиллерии, оккупанты нанесли авиаудары возле Марьинки. Враг продолжил разведку БпЛА. Штурмовал в направлениях Красногоровки и Песков, успеха не имел, отошел. В районе Первомайского боевые действия продолжаются.

На Новопавловском и Запорожском направлениях захватчики не прекращают обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии и танков вдоль линии столкновения. Противник задействовал авиацию возле Пречистовки и Угледара. Вел разведку БпЛА. Пытался вести разведку боем в районе Пречистовки, но отошел. Ведет наступление в районе Павловки, боевые действия продолжаются. Развернул и активно использует комплексы радиоэлектронной борьбы.

На Южнобугском направлении основные усилия противника - на удержании позиций. Враг продолжает ведение разведки БПЛА. Стрелял из ствольной и реактивной артиллерии и танков вдоль линии столкновения.

Есть угроза ракетных ударов по территории Украины из Черного и Азовского морей.