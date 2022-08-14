РФ вночі гатила по Дніпропетровщині, в Марганці поранений чоловік

Росіяни випустили по Марганцю на Дніпропетровщині 30 снарядів з "Градів", поранений 69-річний чоловік, він у лікарні.

Джерело: голова ОВА Дніпропетровщини Валентин Резніченко

Деталі: Як повідомляється, у місті понівечені понад 10 приватних будинків та електромережа.

Також під обстріл ворожих "Ураганів" потрапила Зеленодольська громада.

Крім того, РФ стріляла по Нікополю зі ствольної артилерії - 20 прильотів. У місті пошкоджені 9 багатоповерхових та 8 приватних будинків, школа та декілька магазинів. Обстрілом зачепило газопроводи та лінії електропередач. Кілька тисяч нікопольчан без світла.