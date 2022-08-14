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РФ вночі гатила по Дніпропетровщині, в Марганці поранений чоловік

Неділя, 14 серпня 2022, 07:55
РФ вночі гатила по Дніпропетровщині, в Марганці поранений чоловік
ФОТО: t.me/dnipropetrovskaODA

Росіяни випустили по   Марганцю на Дніпропетровщині 30 снарядів з "Градів", поранений 69-річний чоловік, він у лікарні.

Джерело: голова ОВА Дніпропетровщини Валентин Резніченко

Деталі: Як повідомляється, у місті понівечені понад 10 приватних будинків та електромережа.

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Також під обстріл ворожих "Ураганів" потрапила Зеленодольська громада.

Крім того, РФ стріляла по Нікополю   зі ствольної артилерії - 20 прильотів. У місті пошкоджені 9 багатоповерхових та 8 приватних будинків, школа та декілька магазинів. Обстрілом зачепило газопроводи та лінії електропередач. Кілька тисяч нікопольчан без світла.

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Теми: Дніпропетровська областьвійнаРосія
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