РФ вночі гатила по Дніпропетровщині, в Марганці поранений чоловік
Неділя, 14 серпня 2022, 07:55
Росіяни випустили по Марганцю на Дніпропетровщині 30 снарядів з "Градів", поранений 69-річний чоловік, він у лікарні.
Джерело: голова ОВА Дніпропетровщини Валентин Резніченко
Деталі: Як повідомляється, у місті понівечені понад 10 приватних будинків та електромережа.
Також під обстріл ворожих "Ураганів" потрапила Зеленодольська громада.
Крім того, РФ стріляла по Нікополю зі ствольної артилерії - 20 прильотів. У місті пошкоджені 9 багатоповерхових та 8 приватних будинків, школа та декілька магазинів. Обстрілом зачепило газопроводи та лінії електропередач. Кілька тисяч нікопольчан без світла.