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РФ ночью гатила по Днепропетровщине, в Марганце ранен мужчина

Воскресенье, 14 августа 2022, 07:55
РФ ночью гатила по Днепропетровщине, в Марганце ранен мужчина
ФОТО: t.me/dnipropetrovskaODA

Россияне выпустили по Марганцу на Днепропетровщине 30 снарядов из "Градов", ранен 69-летний мужчина, он в больнице.

Источник: председатель ОВА Днепропетровщины Валентин Резниченко

Детали: Как сообщается, в городе изуродовано более 10 частных домов и электросеть.

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Также под обстрел вражеских "Ураганов" попала Зеленодольская громада.

Кроме того, РФ стреляла по Никополю из ствольной артиллерии - 20 прилетов. В городе повреждены 9 многоэтажных и 8 частных домов, школа и несколько магазинов. Обстрел  задел газопроводы и линии электропередач. Несколько тысяч никопольчан без света.

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Темы: Днепропетровская областьвойнаРосcия
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