Росіяни вбили двох цивільних, ще десятьох поранили за добу на Донеччині
Неділя, 14 серпня 2022, 08:29
Російські окупанти за 13 серпня вбили 2 мирних жителів Донеччини, повідомив голова ОВА Павло Кириленко.
Джерело: Кириленко у Telegram
Пряма мова Кириленка: "За 13 серпня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини — у Красногорівці.
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Ще 10 людей отримали поранення".
Деталі: Традиційно підрахунок йде без Маріуполя та Волновахи.
За даними влади, з 24 лютого Росія вбила 730 людей і поранила 1890 тільки у Донецькій області.
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