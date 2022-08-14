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Росіяни вбили двох цивільних, ще десятьох поранили за добу на Донеччині

Роман ПетренкоНеділя, 14 серпня 2022, 08:29
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Російські окупанти за 13 серпня вбили 2 мирних жителів Донеччини, повідомив голова ОВА Павло Кириленко.

Джерело: Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "За 13 серпня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини — у Красногорівці.

Ще 10 людей отримали поранення".

Деталі: Традиційно підрахунок йде без Маріуполя та Волновахи.

За даними влади, з 24 лютого Росія вбила 730 людей і поранила 1890 тільки у Донецькій області.

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Теми: Донецька областьвійнавбивство
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