Россияне убили двух гражданских, еще десятерых ранили за сутки на Донетчине

Российские оккупанты за 13 августа убили 2 мирных жителей Донецкой области, сообщил председатель ОВА Павел Кириленко.

Источник: Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "За 13 августа россияне убили 2 мирных жителя Донецкой области — в Красногоровке.

Еще 10 человек получили ранения".

Детали: Традиционно подсчет идет без Мариуполя и Волновахи.

По данным властей, с 24 февраля Россия убила 730 человек и ранила 1890 только в Донецкой области.