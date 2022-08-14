Россияне убили двух гражданских, еще десятерых ранили за сутки на Донетчине
Воскресенье, 14 августа 2022, 08:29
Российские оккупанты за 13 августа убили 2 мирных жителей Донецкой области, сообщил председатель ОВА Павел Кириленко.
Источник: Кириленко в Telegram
Прямая речь Кириленко: "За 13 августа россияне убили 2 мирных жителя Донецкой области — в Красногоровке.
Еще 10 человек получили ранения".
Детали: Традиционно подсчет идет без Мариуполя и Волновахи.
По данным властей, с 24 февраля Россия убила 730 человек и ранила 1890 только в Донецкой области.
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