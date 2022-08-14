Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне убили двух гражданских, еще десятерых ранили за сутки на Донетчине

Роман ПетренкоВоскресенье, 14 августа 2022, 08:29
Россияне убили двух гражданских, еще десятерых ранили за сутки на Донетчине
ова

Российские оккупанты за 13 августа убили 2 мирных жителей Донецкой области, сообщил председатель ОВА Павел Кириленко.

Источник: Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "За 13 августа россияне убили 2 мирных жителя Донецкой области — в Красногоровке.

Реклама:

Еще 10 человек получили ранения".

Детали: Традиционно подсчет идет без Мариуполя и Волновахи.

По данным властей, с 24 февраля Россия убила 730 человек и ранила 1890 только в Донецкой области.

ВИДЕО ДНЯ

Темы: Донецкая областьвойнаубийство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

Все новости...
Донецкая область
Россияне в Угледаре попали в многоэтажку: убиты два человека, еще двое ранены
Россия в первый день сентября убила нескольких гражданских в Херсонской и Донецкой областях
Авиакатастрофа двух вертолетов: в Полтаве прощаются с погибшими экипажами Ми-8
Последние новости
08:04
Силы обороны уничтожили 920 оккупантов и 27 танков за сутки
08:02
В Германии говорят, что Европа не сможет компенсировать поддержку США для Украины
07:48
Больше всего оккупанты атаковали на Авдеевском направлении − Генштаб
07:40
В Армении прекратили уголовное преследование экс-президента
07:17
Воздушные силы сбили 7 из 8 "Шахедов", которые атаковали Украину
07:10
Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне
06:29
Издание New York Times подало в суд на создателей искусственного интеллекта
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
Все новости...
Реклама: