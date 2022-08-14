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ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів та понад два десятки техніки

Роман ПетренкоНеділя, 14 серпня 2022, 09:02
ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів та понад два десятки техніки
фото генштабу

Збройні сили протягом 13 серпня ліквідували 150 окупантів, 8 танків та 11 броньованих машин.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.08 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 43550 (+150) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1864 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4126 (+11) од,
  • артилерійських систем – 980 (+2) од,
  • РСЗВ - 261 (+0) од,
  • засоби ППО - 136 (+0) од,
  • літаків – 233 (+0) од,
  • гелікоптерів – 194 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 784 (+5),
  • крилаті ракети - 187 (+0),
  • кораблі /катери - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн- 3039 (+3) од,
  • спеціальна техніка - 91 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Теми: Збройні силизброявійна
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