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ВСУ ликвидировали еще 150 оккупантов и два десятка техники

Роман ПетренкоВоскресенье, 14 августа 2022, 09:02
фото генштаба

Вооруженные силы в течение 13 августа ликвидировали 150 оккупантов, 8 танков и 11 бронированных машин.

Источник: данные Генштаба

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 14.08 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 43550 (+150) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1864 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 4126 (+11) ед,
  • артиллерийских систем – 980 (+2) ед,
  • РСЗО - 261 (+0) ед,
  • средства ПВО - 136 (+0) ед,
  • самолетов – 233 (+0) ед,
  • вертолетов – 194 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 784 (+5),
  • крылатые ракеты – 187 (+0),
  • корабли /катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3039 (+3) ед,
  • специальная техника – 91 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

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Темы: Вооруженные силыоружиевойна
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