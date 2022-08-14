ВСУ ликвидировали еще 150 оккупантов и два десятка техники
Воскресенье, 14 августа 2022, 09:02
Вооруженные силы в течение 13 августа ликвидировали 150 оккупантов, 8 танков и 11 бронированных машин.
Источник: данные Генштаба
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 14.08 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 43550 (+150) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1864 (+8) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 4126 (+11) ед,
- артиллерийских систем – 980 (+2) ед,
- РСЗО - 261 (+0) ед,
- средства ПВО - 136 (+0) ед,
- самолетов – 233 (+0) ед,
- вертолетов – 194 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 784 (+5),
- крылатые ракеты – 187 (+0),
- корабли /катера - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3039 (+3) ед,
- специальная техника – 91 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.