Британська розвідка: ідуть запеклі бої за Піски, на півдні Росія посилює підрозділи

УКРАЇНСЬКИЙ ЗАХИСНИК НА МАЙДАНІ НЕЗАЛЕЖНОСТІ В КИЄВІ. ФОТО: GETTY IMAGES

У районі селища Піски, неподалік Донецького аеропорту, розгорнулися запеклі бої.

Про це йдеться у щоденному зведенні британської розвідки, пише "Європейська правда".

"З 2014 року цей район знаходиться на передовій лінії контролю Донбасу. Російська атака, ймовірно, спрямована на захоплення траси М04, основного підходу до Донецька із заходу", - йдеться у повідомленні у Twitter.

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Наголошується, що минулого тижня пріоритетом Росії, ймовірно, була переорієнтація підрозділів для посилення півдня України.

"Однак на Донбасі сили, що підтримуються Росією, в основному бійці самопроголошеної Донецької народної республіки, продовжують робити спроби штурму на північ від Донецька", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, керівник військової розвідки Британії Джим Гокенгалл не очікує, що цього року Україна чи Росія отримають якісь значні військові здобутки.

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