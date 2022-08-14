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Британская разведка: идут ожесточенные бои за Пески, на юге Россия усиливает подразделения

"Европейская правда"Воскресенье, 14 августа 2022, 09:26
Британская разведка: идут ожесточенные бои за Пески, на юге Россия усиливает подразделения
УКРАИНСКИЙ ЗАЩИТНИК НА МАЙДАНЕ НЕЗАВИСИМОСТИ В КИЕВЕ. ФОТО: GETTY IMAGES

В районе поселка Пески, недалеко от Донецкого аэропорта, развернулись ожесточенные бои.

Об этом говорится в ежедневной сводке британской разведки, пишет "Европейская правда".

"С 2014 года этот район находится на передовой линии контроля Донбасса. Российская атака, вероятно, направлена на захват трассы М04, основного подхода к Донецку с запада", - говорится в сообщении в Twitter.

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Отмечается, что на прошлой неделе приоритетом России, вероятно, была переориентация подразделений для усиления юга Украины.

"Однако на Донбассе поддерживаемые Россией силы, в основном бойцы самопровозглашенной Донецкой народной республики, продолжают предпринимать попытки штурма к северу от Донецка", - говорится в сообщении.

Напомним, руководитель военной разведки Британии Джим Гокенхалл не ожидает, что в этом году Украина или Россия получат значительные военные достижения.

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Как сообщалось, британская разведка считает, что учитывая ограниченную цепь поставок, размер запасов, созданных российской армией, будет ключевым для ее выносливости на правом берегу Днепра в Херсонской области.

Темы: Великобританияразведкавойна
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