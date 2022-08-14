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Повітряні сили завдали 10 авіаударів по окупантах

Валентина РоманенкоНеділя, 14 серпня 2022, 11:30
Повітряні сили завдали 10 авіаударів по окупантах
ілюстративне фото Повітряних сил

Ударна авіація Повітряних сил завдала до десяти групових авіаударів по російських окупаційних військах.

Джерело: пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ

Деталі: Протягом доби 13 серпня на кількох оперативних напрямках ударна авіація Повітряних сил Збройних сил України завдала до десяти групових авіаударів по позиціях окупаційних військ.

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Дослівно: "Під прикриттям винищувальної авіації, штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м завдали удару по взводних та ротних опорних пунктах, танкових колонах на марші, позиціях реактивних систем залпового вогню, переправах та скупченню живої сили й техніки противника.

Знищено близько п‘ятнадцяти бойових броньованих машин ворога та десятки рашистів".

Теми: війна
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