Воздушные силы нанесли 10 авиаударов по оккупантам
Воскресенье, 14 августа 2022, 11:30
Ударная авиация Воздушных сил нанесла до десяти групповых авиаударов по российским оккупационным войскам.
Источник: пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ
Детали: В течение суток 13 августа на нескольких оперативных направлениях ударная авиация Воздушных сил Вооруженных сил Украины нанесла до десяти групповых авиаударов по позициям оккупационных войск.
Дословно: "Под прикрытием истребительной авиации, штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м нанесли удар по взводным и ротным опорным пунктам, танковым колоннам на марше, позициям реактивных систем залпового огня, переправам и скоплению живой силы и техники противника.
Уничтожены около пятнадцати боевых бронированных машин врага и десятки рашистов".
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