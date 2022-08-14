Воздушные силы нанесли 10 авиаударов по оккупантам

Ударная авиация Воздушных сил нанесла до десяти групповых авиаударов по российским оккупационным войскам.

Источник: пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ

Детали: В течение суток 13 августа на нескольких оперативных направлениях ударная авиация Воздушных сил Вооруженных сил Украины нанесла до десяти групповых авиаударов по позициям оккупационных войск.

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Дословно: "Под прикрытием истребительной авиации, штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м нанесли удар по взводным и ротным опорным пунктам, танковым колоннам на марше, позициям реактивных систем залпового огня, переправам и скоплению живой силы и техники противника.

Уничтожены около пятнадцати боевых бронированных машин врага и десятки рашистов".