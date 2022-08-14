Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Воздушные силы нанесли 10 авиаударов по оккупантам

Валентина РоманенкоВоскресенье, 14 августа 2022, 11:30
Воздушные силы нанесли 10 авиаударов по оккупантам
Иллюстративное фото Воздушных сил

Ударная авиация Воздушных сил нанесла до десяти групповых авиаударов по российским оккупационным войскам.

Источник: пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ

Детали: В течение суток 13 августа на нескольких оперативных направлениях ударная авиация Воздушных сил Вооруженных сил Украины нанесла до десяти групповых авиаударов по позициям оккупационных войск.

Реклама:

Дословно: "Под прикрытием истребительной авиации, штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м нанесли удар по взводным и ротным опорным пунктам, танковым колоннам на марше, позициям реактивных систем залпового огня, переправам и скоплению живой силы и техники противника.

Уничтожены около пятнадцати боевых бронированных машин врага и десятки рашистов".

Темы: война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

Все новости...
война
В Херсонской области россияне разрушили детсад
Спутник показал баржи-барикады от украинских дронов возле Крымского моста
"Киць, пожалуйста, поехали, пока есть возможность". Как гражданские решаются во второй раз выезжать из-под Купянска
Последние новости
08:04
Силы обороны уничтожили 920 оккупантов и 27 танков за сутки
08:02
В Германии говорят, что Европа не сможет компенсировать поддержку США для Украины
07:48
Больше всего оккупанты атаковали на Авдеевском направлении − Генштаб
07:40
В Армении прекратили уголовное преследование экс-президента
07:17
Воздушные силы сбили 7 из 8 "Шахедов", которые атаковали Украину
07:10
Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне
06:29
Издание New York Times подало в суд на создателей искусственного интеллекта
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
Все новости...
Реклама: