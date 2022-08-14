Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Воздушные силы нанесли 10 авиаударов по оккупантам

Валентина РоманенкоВоскресенье, 14 августа 2022, 11:30
Иллюстративное фото Воздушных сил

Ударная авиация Воздушных сил нанесла до десяти групповых авиаударов по российским оккупационным войскам.

Источник: пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ

Детали: В течение суток 13 августа на нескольких оперативных направлениях ударная авиация Воздушных сил Вооруженных сил Украины нанесла до десяти групповых авиаударов по позициям оккупационных войск.

Дословно: "Под прикрытием истребительной авиации, штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м нанесли удар по взводным и ротным опорным пунктам, танковым колоннам на марше, позициям реактивных систем залпового огня, переправам и скоплению живой силы и техники противника.

Уничтожены около пятнадцати боевых бронированных машин врага и десятки рашистов".

ВИДЕО ДНЯ
Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: война
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

дополненоВ Затоке Одесской области люди подорвались на пляже: двое погибших, один раненый

42 страны призвали Россию вывести своих военных из Запорожской АЭС

Комитет ВР поддержал продление военного положения и мобилизации

Оккупанты демонтировали два украинских памятника на Херсонщине - ОВА

ВСУ снова ударили по Антоновскому мосту, руководство оккупантов убегает – ОК "Юг"

фотоЕще один мэр Купянска, на этот раз бывший, оказался предателем

Все новости...
война
Обстрел Харьковщины: ракета упала рядом с многоквартирным домом, повреждены 15 авто
Гиркин: На фронте буду, но не сейчас
"Чтобы не было войны". Мы должны учить детей сопротивлению с детства
Последние новости
22:22
Зеленский – россиянам: Если вы молчите, то поддерживаете войну
21:51
Житомир останется без воды
21:24
В Финляндии начинают дискуссию по поводу туристических виз для граждан РФ
21:04
ВСУ ударили по штабу "Вагнера" в Попасной, фото которого "засветил" военкор – росканалы
20:42
Неизвестный протаранил на авто барьер под Капитолием и застрелился
20:30
Больница глазами солдата. Как на Закарпатье лечат военных
20:23
Покушение на писателя Рушди в США: состояние улучшилось, его отключили от ИВЛ
20:17
В Испании из-за масштабного пожара эвакуировали 1500 человек
19:44
фото, видеоВзрыв в ТРЦ в Ереване: число пострадавших достигло 50, пожар еще тушат
19:31
дополненоВ Затоке Одесской области люди подорвались на пляже: двое погибших, один раненый
Все новости...