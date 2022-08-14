Зенітники збили вже другий за вікенд російський гелікоптер

Українські зенітники за вікенд знищили 2 російських вертольоти Ка-52 "Алігатор".

Джерело: Угруповання Об’єднаних сил у Facebook

Дослівно: "Підрозділи зенітно-ракетних військ оперативно - стратегічного угруповання військ "Хортиця" сумлінно виконують обов'язки і в вихідні дні, як результат, за суботу та неділю - два знищених вертольоти вогневої підтримки Ка-52".

Деталі: Напрямок ефективної роботи зенітників не розкривається.