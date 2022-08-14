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Зенитчики сбили уже второй за уик-энд российский вертолет

Валентина РоманенкоВоскресенье, 14 августа 2022, 11:44
иллюстративное фото

Украинские зенитчики за уикенд уничтожили 2 российских вертолета Ка-52 "Аллигатор".

Источник: Группировка Объединенных сил в Facebook

Дословно: "Подразделения зенитно-ракетных войск оперативно - стратегической группировки войск "Хортица" добросовестно выполняют обязанности и в выходные дни, как результат, за субботу и воскресенье - два уничтоженных вертолета огневой поддержки Ка-52".

Детали: Направление эффективной работы зенитчиков не раскрывается.

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