Зенитчики сбили уже второй за уик-энд российский вертолет
Воскресенье, 14 августа 2022, 11:44
Украинские зенитчики за уикенд уничтожили 2 российских вертолета Ка-52 "Аллигатор".
Источник: Группировка Объединенных сил в Facebook
Дословно: "Подразделения зенитно-ракетных войск оперативно - стратегической группировки войск "Хортица" добросовестно выполняют обязанности и в выходные дни, как результат, за субботу и воскресенье - два уничтоженных вертолета огневой поддержки Ка-52".
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Детали: Направление эффективной работы зенитчиков не раскрывается.