Зенитчики сбили уже второй за уик-энд российский вертолет

Украинские зенитчики за уикенд уничтожили 2 российских вертолета Ка-52 "Аллигатор".

Источник: Группировка Объединенных сил в Facebook

Дословно: "Подразделения зенитно-ракетных войск оперативно - стратегической группировки войск "Хортица" добросовестно выполняют обязанности и в выходные дни, как результат, за субботу и воскресенье - два уничтоженных вертолета огневой поддержки Ка-52".

Детали: Направление эффективной работы зенитчиков не раскрывается.