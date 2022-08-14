ГУР назвало дані командирів, чиї вояки обстрілюють крилатими ракетами українців

Головне управління розвідки назвало поіменно командирів декількох військових частин російських окупантів, чиї військові завдавали ракетних ударів з літаківТу-22М3 та Ту-160 крилатими ракетами Х-22, Х-555, Х-101 по містах та мирному населенню України.

Джерело: ГУР

Деталі: За словами військової розвідки, самі льотчики вже розуміють, що відповідатимуть за воєнні злочини як виконавці, тому намагаються знищити докази їхньої участі у вбивствах цивільних.

Наприклад, за даними ГУР, окупанти з повітряно-космічних сил країни-терориста підкупляючи та за хабарі намагаються прибрати відомості про себе з бойових наказів та розпоряджень.

Зазначається, що особовий склад окупантів з цих частин залучається до завдання ракетних ударів з літаків Ту-22М3 та Ту-160 крилатими ракетами Х-22, Х-555, Х-101 по містах та мирному населенню України:

22 важкої бомбардувальної авіаційної дивізії (в/ч 06987, Енгельс)

Командир гвардії полковник Варпахович Микола;

121 важкого бомбардувального авіаційного полку (в/ч 85924, ЕНГЕЛЬС)

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командир гвардії полковник Скітський Олег;

помічник штурмана авіаційної ескадрильї на Ту-160 – капітан Соколов Сергій;

помічник командира корабля авіаційного загону авіаційної ескадрильї на Ту-160 – старший лейтенант Будко Станіслав;

52 важкого бомбардувального авіаційного (в/ч 33310, Шайковка)